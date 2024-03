EM 2024: Rugby-Nationalmannschaft feiert Klassenerhalt

Anzeige

Erfolg für die deutsche Nationalmannschaft bei der Rugby-EM 2024! Mit einem Sieg gegen Belgien sichern sie den Klassenerhalt.

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft bleibt erstklassig. Das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann gewann am Samstag mit 21:11 (8:3) im Halbfinale der Platzierungsrunde gegen Belgien sein erstes Spiel in der laufenden Europameisterschaft und spielt nun um Platz fünf. Durch die Niederlage Polens (7:54 gegen die Niederlande) wenige Stunden zuvor stand der Klassenerhalt in der Rugby Europe Championship schon vorher fest.

Die deutsche Auswahl erarbeitete sich in Waterloo vor allem in der ersten Halbzeit ein spielerisches Übergewicht. Die verdiente Führung fiel nicht höher aus, weil Edoardo Stella gleich zwei Straftritte und eine Erhöhung neben die Stangen setzte. Nach dem Seitenwechsel ließen die Schwarzen Adler weiter kaum etwas zu und retteten den Sieg über die Zeit.

Deutschland spielt nun zum Abschluss am 17. März (14.45 Uhr live auf ProSieben MAXX) in Paris gegen die Niederlande um Platz fünf. Polen, das im Gesamtranking aus der laufenden und der letztjährigen EM auf dem achten und letzten Platz liegt, steht bereits als Absteiger fest. Im ersten EM-Turnier hatte das deutsche Team Rang sechs belegt.