Rugby Autumn Series 2024: Schottland lässt Fidschi keine Chance

Der erste Tag der Autumn Nations Series ist Geschichte. Die englische Rugby-Nationalmannschaft verliert um ein Haar gegen Neuseeland, dafür feiert Schottland dank Darcy Graham einen deutlichen Erfolg.

Schottland hat sein Duell mit Fidschi am Eröffnungswochenende der Autumn Nations Series deutlich für sich entschieden. In Edinburgh legten die Gastgeber einen furiosen Start hin - nach 22 Minuten stand es bereits 26:0. Am Ende musste sich der kleine Inselstaat mit 17:57 geschlagen geben.

Zum Spieler des Spiels krönte sich Schottlands Darcy Graham mit vier Tries. Am 10. November geht es dann gegen Titelverteidiger Südafrika (ab 17:10 Uhr), während es Fidschi mit Wales zu tun bekommt (ab 14:40 Uhr).