Rugby-WM: Italien schlägt Namibia deutlich

Den zweiten Tag der Rugby-WM 2023 haben Italien und Namibia eröffnet. Der Favorit aus Südeuropa setzt sich überzeugend durch.

Die Rugby-WM 2023 (live auf ProSieben MAXX und alle Spiele im Livestream auf ran.de und in der ran-App) ist angelaufen, die erste Partie des zweiten Tages absolviert.

Die Nationalmannschaft Italiens ließ Außenseiter Namibia keine Chance und setzte sich deutlich mit 52:8 durch. Tommaso Allan erzielte mit 17 Punkten die meisten Zähler, Michele Lamaro machte mit 19 Tackles auf sich aufmerksam.

Für Italien dürfte der Sieg von großer Bedeutung sein, schließlich stehen in den kommenden Wochen in der harten Gruppe A noch mehrere Duelle mit Top-Nationen an. Neben Namibia geht es noch gegen Uruguay sowie Frankreich und Neuseeland, die bereits am Freitagabend das Turnier eröffneten. Dabei durften die Gastgeber einen 27:13-Erfolg bejubeln.

Auf die Rugby-Fans warten am Samstag noch weitere Partien. Um 15:15 Uhr treffen Irland und Rumänien aufeinander (zum Livestream), danach geht duellieren sich Australien und Georgien (ab 17:45 Uhr im Livestream). Zum Abschluss kommt es um 20:45 Uhr noch zum Kracher zwischen England und Argentinien (live auf ProSieben MAXX und im Livestream).

Mehr Wissenswertes rund um die Rugby-WM gibt es im Podcast "Die Eierköpfe - Der Rugby-Podcast" von ranRugby-Experte Simon Jung und ranRugby-Kommentator Jan Lüdecke, der auch die WM-Favoriten für euch unter die Lupe genommen hat.