Rugby-WM 2023: Der große Favoritencheck

Rugby-WM 2023: Die vier Topfavoriten

Südafrika: Der Weltmeister ist rechtzeitig vor dem Turnier offenbar wieder in Topform, hat den All Blacks gerade die höchste Niederlage derer Geschichte beigebracht. Keine andere Nation kann so viel Power von der Bank bringen wie Südafrika. Das dürfte über so viele Wochen ein krasser Vorteil sein. Für mich haben die Springboks Stand jetzt die Nase vorn.



Neuseeland: Früher wirkten die All Blacks unschlagbar. Das ist längst nicht mehr so. Aber die krachende Niederlage gegen Südafrika hat am Stolz gekratzt, die Mannschaft wird in der Vorbereitung noch eine Schippe draufpacken. Ich erwarte im Eröffnungsspiel wütende All Blacks, die Frankreich das Leben schwermachen. Wenn die Mannschaft sich ins Turnier steigert, ist der Titel drin.



Frankreich: Der Gastgeber hat in den letzten Jahren extrem viel in den Nachwuchs investiert und die letzten drei Ausgaben der U20-WM gewonnen. 2022 hat Frankreich kein einziges Spiel verloren, wirkt aber auch nicht mehr so sattelfest. Dazu fällt Spielmacher Romain Ntamack für die komplette WM aus, Jonathan Danty verpasst zumindest den Auftakt. Ich fürchte, im Viertelfinale könnte Schluss sein. Es sei denn, die Euphorie steckt das Team so an, dass es ins Finale schwebt.



Irland: Die Mannschaft ist extrem erfahren, hat in den letzten Jahren so ziemlich alles gewonnen, was geht. ABER: Irland hat es noch nie über ein WM-Viertelfinale hinaus geschafft. Wenn das zum ersten Mal gelingt, ist der Titel drin. Noch ein Aber: Irland muss erstmal die Gruppenphase überstehen, was auch für Südafrika gilt - denn mit Schottland ist ein drittes Topteam in der Todes-Gruppe B am Start.