Alexander Zverev geht mit sich hart ins Gericht: "Schlimmste Phase seit meiner Verletzung"

Alexander Zverev befindet sich aktuell im Formtief und geht mit sich selbst hart ins Gericht.

Nach dem nächsten herben Dämpfer beim ATP-Masters in Monte Carlo sieht sich Alexander Zverev an einem der schwierigsten Punkte seiner Karriere. "Die letzten Monate waren die schlimmste Phase seit meiner Verletzung", sagte der deutsche Tennisprofi, nachdem er bereits im ersten Match in seiner Wahlheimat als topgesetzter Spieler am Italiener Matteo Berrettini (6:2, 3:6, 5:7) gescheitert war.

Zverev hatte sich im Halbfinale der French Open 2022 eine schwere Fußverletzung zugezogen und sich nach monatelanger Zwangspause mühevoll wieder bis auf Weltranglistenplatz zwei gekämpft. In diesem Jahr sollte der Angriff auf die Nummer eins Jannik Sinner und den ersten Grand-Slam-Titel folgen. Doch statt Titeln jagt Zverev seit seiner Finalniederlage gegen Sinner bei den Australian Open Ende Januar seiner Form hinterher. Von den vergangenen zwölf Matches gewann er nur die Hälfte.

"Es ist immer die gleiche Geschichte in den letzten Monaten", haderte Zverev und ging einmal mehr hart mit sich ins Gericht: "Nichts ändert sich. Ich bin es, der das Match verloren hat - mal wieder." Sein Niveau sei "schrecklich" gewesen, so der 27-Jährige weiter: "Aber das ist nur meine Meinung."