"Ich denke, ich habe hier definitiv besser gespielt als in den letzten Wochen. Aber ich habe ein Break im dritten Satz. Es gibt keinen Grund für mich, dieses Match zu verlieren", sagte Zverev nach der unnötigen Dreisatzniederlage im Achtelfinale des ATP-Masters in Florida gegen den Franzosen Arthur Fils : "Ich verliere im Moment einfach viele Matches aus einer Gewinnposition heraus. Das muss ich ändern."

In den vorherigen Partien in Miami hatte sich Australian-Open-Finalist Zverev nach längerer Formschwäche eigentlich wieder verbessert präsentiert. Gegen den am Ende stark aufspielenden Franzosen fiel Zverev aber wieder in alte Muster zurück. Auch eine Breakführung im Entscheidungssatz reichte ihm beim 6:3, 3:6, 4:6 nicht.