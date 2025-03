Alexander Zverev verpasst auch in Miami das Viertelfinale

Die Formkrise spitzt sich zu: Tennisstar Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Miami den nächsten Tiefschlag kassiert.

Im Achtelfinale verlor der Weltranglistenzweite gegen den Franzosen Arthur Fils trotz Satzführung und Breakführung im Entscheidungsdurchgang mit 6:3, 3:6, 4:6 und verpasste seinen fünften Einzug in die Runde der besten Acht in Florida.

Im Viertelfinale trifft nun also Fils auf den 19 Jahre alten Tschechen Jakub Mensik. Der im Turnier topgesetzte Zverev hingegen verliert sein Ziel, in diesem Jahr zur Nummer eins der Welt aufzusteigen, mehr und mehr aus den Augen.

Fils hatte Zverev bereits im Jahr 2024 eine empfindliche Niederlage in dessen Heimatstadt beigebracht. Beim ATP-Turnier in Hamburg entnervte der Franzose seinen Gegner und siegte in drei umkämpften Sätzen. Diesmal aber ließ Zverev Fils nicht gut in die Partie kommen - ein entscheidendes Break Ende des ersten Durchgangs reichte zum Satzgewinn.

Fils klagte im Anschluss deutlich hörbar über Rückenschmerzen. Seine Physio-Behandlung schien jedoch zu fruchten - und brachte Zverev merklich aus dem Konzept. Wie verwandelt riss der Franzose das Spiel nun an sich und krallte sich den zweiten Satz.