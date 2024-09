Anzeige

Der zuletzt immer wieder gesundheitlich angeschlagene Alexander Zverev legt eine Pause ein. Der 27 Jahre alte Olympiasieger von Tokio sagte seine Teilnahme am ATP-Turnier in Peking ab.

Eine Begründung für sein Fehlen bei dem Event, das am Donnerstag beginnt, teilte die Spielerorganisation nicht mit. Zverev hatte zuletzt in Berlin beim Laver Cup gespielt und unter anderem Probleme mit Fieber und Husten gehabt.

Zudem kritisierte der Weltranglistenzweite die "unnötig lange" Saison der ATP und gab an, noch keine genauen Angaben zu seinen Planungen für den Saisonendspurt machen zu können. Das nächste Event nach Peking ist das Masters in Shanghai ab dem 2. Oktober. Sicher hat der French-Open-Finalist die ATP Finals in Turin (10. bis 17. November) auf dem Zettel, für die er bereits qualifiziert ist.

Ob er anschließend noch bei den Davis-Cup-Finals in Malaga antritt, ist weiter fraglich. Im vorläufigen Kader von Bundestrainer Michael Kohlmann steht Zverev nicht. Kohlmann hält seinem Topspieler aber vorerst weiter einen Platz frei, sollte sich der Hamburger doch noch zu einer Teilnahme entschließen.