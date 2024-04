BMW Open 2024: Jan-Lennard Struff demontiert Holger Rune und stürmt ins Finale

Anzeige

Unglaubliche Leistung bei den BMW Open 2024. Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in München das Finale erreicht - und wie!

Jan-Lennard Struff hat nach einer glanzvollen Doppel-Schicht seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour vor Augen. Der 33 Jahre alte Warsteiner fegte am Samstag bei den BMW Open in München überraschend schnell und souverän im Halbfinale über Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark hinweg und steht nach einem 6:2, 6:0 am Sonntag (13:30 Uhr) wie 2021 im Endspiel.

Struff, der gegen den an Nummer drei gesetzten Taylor Fritz aus den USA zum vierten Mal um seinen ersten Turniersieg spielen wird, gestaltete sein Duell mit Rune zur Begeisterung des Publikums erstaunlich einseitig.

Mit druckvollem Spiel trieb er den Weltranglistenzwölften, der in den beiden vergangenen Jahren beim MTTC Iphitos gewonnen hatte, von einer Verlegenheit in die andere. Nach nur 45 Minuten und dem ersten Matchball war der Sieg perfekt.