Tennis: Ex-Weltranglistenerste Monica Seles offenbart schwere Krankheit

Monica Seles, in Deutschland vor allem als ewige Rivalin von Steffi Graf bekannt, hat in einem Interview öffentlich gemacht, dass sie seit drei Jahren an einer schweren Erkrankung leidet.

Seles kann auf eine äußerst bewegte Tennis-Karriere zurückblicken: Die in Jugoslawien geborene Spielerin gewann 53 Titel, stand 178 Wochen an der Spitze der Weltrangliste und holte neun Grand-Slam-Titel.

Überschattet wurde ihre Karriere von einem schrecklichen Attentat: Im April 1993 wurde sie in Hamburg von einem psychisch gestörten Steffi-Graf-Fan während eines Seitenwechsels mit einem Messer in den Rücken gestochen.

Sein Hass auf Seles entbrannte, nachdem die Tennisspielerin aus dem ehemaligen Jugoslawien Graf 1990 im Finale der Berlin Open besiegt und sie ein Jahr später von Platz eins der Weltrangliste verdrängt hatte.

Danach fand Seles nie wieder wirklich zu alter Stärke.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur "AP" gab sie nun bekannt, dass sie seit drei Jahren an der neuromuskulären Autoimmunerkrankung Myasthenia gravis leidet.