New Jersey Devils

Als die Colorado Rockies im Jahre 1982 nach New Jersey zogen, führten die Teambesitzer eine Fan-Umfage durch. "Devils" gewann und ist eine Anspielung auf "The Legend of the Jersey Devil". In dieser alten Legende durchstreift ein Teufel die trostlosen Pine Barrens im Süden von New Jersey und sucht nach Opfern.