Laver Cup: Alexander Zverev verliert deutlich gegen Alex de Minaur

Alexander Zverev hat bei seinem ersten Einsatz für das Team Europa beim Laver Cup in San Francisco eine krachende Niederlage kassiert. Der Weltranglistendritte unterlag beim Showevent der Tennisstars dem Australier Alex de Minaur 1:6, 4:6. Vor allem im ersten Satz stand Zverev völlig neben sich und schmiss frustriert seinen Schläger.

Die von US-Tennisikone Andre Agassi betreute Weltauswahl glich damit zum 3:3 aus. 13 Punkte sind zum Sieg beim Einladungsturnier nötig, die Entscheidung fällt am Sonntag. Zverev ist mit fünf Titeln und den meisten Punkten Rekordspieler des Tennisvergleichs zwischen Europa und dem Rest der Welt, der seit 2017 ausgetragen wird. Auch beim Sieg seines Teams im vergangenen Jahr in Berlin war der Hamburger dabei.

Gegen de Minaur kehrte Zverev nach den enttäuschenden US Open auf den Court zurück. Ende August war er in New York bereits in der dritten Runde ausgeschieden. In der Chase Arena, in der sonst die Basketballer der Golden State Warriors spielen, wollte Zverev im Kreis der Topspieler - darunter der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz (Spanien) - Schwung für den Saisonendspurt aufnehmen.