Tennis: Alexander Zverev scheitert in Rio im Viertelfinale

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat das Halbfinale beim Sandplatzturnier in Rio de Janeiro überraschend verpasst.

Der topgesetzte Australian-Open-Finalist aus Hamburg unterlag dem Argentinier Francisco Comesana nach 2:31 Stunden Spielzeit mit 6:4, 3:6, 4:6 und schied wie in der Vorwoche in Buenos Aires im Viertelfinale aus.

"Es ist wirklich schade, das Turnier so zu beenden, denn ich war in der Position, den dritten Satz zu gewinnen", sagte Zverev auf der Pressekonferenz nach der Niederlage: "Aber am Ende habe ich das Spiel ganz alleine verloren."

Bei 31 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit tat sich der Weltranglistenzweite im ersten Satz gegen die mutig aufspielende Nummer 86 der Welt schwer, holte sich nach dem entscheidenden Break zum 4:3 aber wenig später den ersten Durchgang.

Zverev ließ sich dabei auch nicht von immer wieder über den Platz fliegenden Drohnen aus der Ruhe bringen - vor dem Aufschlagspiel zum 6:4 versuchte er mit einem Lächeln, eine Drohne mit dem Ball abzuschießen.