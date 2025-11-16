Ein erneuter Notarzteinsatz sorgt im Rahmen des Endspiels der ATP Finals zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz für eine Unterbrechung. Im Laufe des Turniers kam es bereits zu zwei tragischen Todesfällen unter den Zuschauern.

Wegen eines medizinischen Zwischenfalls und anschließenden Notarzteinsatzes auf der Tribüne ist das Endspiel der ATP Finals kurzzeitig unterbrochen worden.

Beim Spielstand von 2:1 für Carlos Alcaraz im ersten Satz des Duells mit Jannik Sinner verkündete der Schiedsrichter Renaud Lichtenstein die Pause. Die Spieler blieben auf dem Platz und warteten auf die Fortsetzung der Partie, während die Rettungskräfte auf der Tribüne erste Maßnahmen ergriffen.

Nach rund zehn Minuten wurde das Match fortgesetzt. Laut "Sky"-Informationen befand sich die betroffene Person zu diesem Zeitpunkt wieder in einem stabileren Zustand.