Tennis

Tennis: DTB-Frauen steigen erstmals seit 2012 aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cups ab

  • Aktualisiert: 16.11.2025
  • 18:30 Uhr
  • SID

Deutschlands Tennis-Frauen müssen sich aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cups verabschieden. Nach der Niederlage gegen die Türkei gibt es auch gegen Belgien nichts zu holen.

Die deutschen Tennis-Frauen sind erstmals seit 2012 wieder aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cups abgestiegen. Im entscheidenden zweiten Playoff-Duell mit Belgien verlor auch Ella Seidel beim 0:6, 4:6 gegen Hanne Vandewinkel ihr Einzel, dem großen Druck konnte sie bei ihrem ersten Nationenturnier nicht standhalten.

Nach der Auftaktniederlage von Anna-Lena Friedsam war die stark ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) bereits zum Siegen verdammt gewesen - mit dem 0:2-Rückstand steht der Gang in die Zweitklassigkeit nun schon vor Ende des Abschlusstages fest.

Friedsam hatte am Sonntagnachmittag gegen Jeline Vandromme 6:7 (0:7), 6:2, 3:6 verloren, nur ein Sieg Seidels hätte die Entscheidung um den Klassenerhalt noch um wenige Stunden verzögert. Das finale Doppel wurde schlussendlich nicht mehr ausgespielt.

Der Gruppensieg geht somit an Belgien, die damit im kommenden Jahr in den Qualifiers um den Einzug in die Endrunde des Prestigeturniers spielen. Die deutsche Mannschaft muss sich dagegen über die Regionalgruppe wieder in die Riege der Spitzennationen zurückkämpfen.

DTB-Frauen steigen ab: "Alle sind am Boden zerstört"

"Das ist natürlich sehr enttäuschend, alle sind am Boden zerstört. Das haben wir uns anders vorgestellt", resümierte Teamchef Rainer Schüttler knapp und richtete den Blick sogleich in die Zukunft: "Wieder aufzusteigen ist nicht einfach. Da muss natürlich alles zusammenkommen."

Der erste Rückschlag ereilte die deutschen Frauen am Sonntag bereits vor dem ersten Auftritt auf dem Court: Die deutsche Nummer eins Eva Lys konnte aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht antreten – nach den kurzfristigen Ausfällen von Tatjana Maria und Laura Siegemund vor dem Turnierstart fehlten der Mannschaft des DTB dadurch alle Top-50-Spielerinnen. Ihr Spiel am Freitag hatte Lys überraschend deutlich verloren.

Vor den 1415 Zuschauern im ausverkauften Ismaninger Tennisclub kassierte Friedsam schnell das erste Break, kämpfte sich mit dem unermüdlichen Support des Heimpublikums aber sogleich wieder in die Partie zurück. Gegen ihre 13 Jahre jüngere Gegnerin musste Friedsam jedoch fortwährend hart arbeiten – auf starke Schläge folgten immer wieder vermeidbare Fehler, mit ihrem eigenen Aufschlagspiel hatte die 31-Jährige große Probleme.

Die erst 20-jährige Seidel war dann der großen Drucksituation im ersten Satz nicht gewachsen. Trotz klarer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang reichte es nicht für den nötigen Sieg.

Bereits am Samstag hatte die DTB-Auswahl hauchdünn vor dem Aus gestanden, der knappe 2:1-Sieg der Belgierinnen über die Türkei vertagte allerdings die Vorentscheidung.

