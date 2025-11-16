Deutschlands Tennis-Frauen müssen sich aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cups verabschieden. Nach der Niederlage gegen die Türkei gibt es auch gegen Belgien nichts zu holen.

Die deutschen Tennis-Frauen sind erstmals seit 2012 wieder aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cups abgestiegen. Im entscheidenden zweiten Playoff-Duell mit Belgien verlor auch Ella Seidel beim 0:6, 4:6 gegen Hanne Vandewinkel ihr Einzel, dem großen Druck konnte sie bei ihrem ersten Nationenturnier nicht standhalten.

Nach der Auftaktniederlage von Anna-Lena Friedsam war die stark ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) bereits zum Siegen verdammt gewesen - mit dem 0:2-Rückstand steht der Gang in die Zweitklassigkeit nun schon vor Ende des Abschlusstages fest.

Friedsam hatte am Sonntagnachmittag gegen Jeline Vandromme 6:7 (0:7), 6:2, 3:6 verloren, nur ein Sieg Seidels hätte die Entscheidung um den Klassenerhalt noch um wenige Stunden verzögert. Das finale Doppel wurde schlussendlich nicht mehr ausgespielt.

Der Gruppensieg geht somit an Belgien, die damit im kommenden Jahr in den Qualifiers um den Einzug in die Endrunde des Prestigeturniers spielen. Die deutsche Mannschaft muss sich dagegen über die Regionalgruppe wieder in die Riege der Spitzennationen zurückkämpfen.