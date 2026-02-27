Wettmanipulation: Mehr als sechs Jahre Sperre für Tennisprofi

Die International Tennis Integrity Agency (ITIA) hat den Spieler Leonardo Aboian für sechs Jahre und neun Monate gesperrt. Der Argentinier wurde mehrerer Wettmanipulationen für schuldig befunden und zudem mit einer Geldstrafe von 40.000 US-Dollar (davon 25.000 auf Bewährung) belegt. Zuvor hatte der 27-Jährige 30 Verstöße gegen das "Tennis Anti-Corruption Program" (TACP) zugegeben.

Aboian gestand, zwischen 2018 und 2025 acht seiner eigenen Partien im Einzel sowie im Doppel auf der ITF World Tour und der Challenger-Tour der ATP manipuliert zu haben. Zu seinen Vergehen zählten die "Erleichterung von Wetten, die Manipulation von Spielergebnissen, die Annahme von Zahlungen für nicht volles Engagement und die Nichtmeldung von Korruptionsversuchen", teilte die ITIA mit.

Aboian hatte im April 2025 mit Rang 229 seine beste Platzierung in der Weltrangliste erreicht. Er ist seit September 2025 vorläufig gesperrt, was auf die nun ausgesprochene Sperre angerechnet wurde. Aboian dürfte somit theoretisch am 18. Juni 2032 wieder in einem offiziellen Match antreten. Während der Sperre hingegen sei es ihm verboten, "an Tennisveranstaltungen teilzunehmen, bei diesen zu trainieren oder sie zu besuchen", erklärte die ITIA. Dazu zählen Turniere der Profi-Organisationen ATP und WTA sowie der ITF und die Grand Slams.