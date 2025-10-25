Nach schwierigen Monaten greift Alexander Zverev nach seinem nächsten Turniersieg. Im Finale von Wien wartet jedoch eine besondere Herausforderung. Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev hat sich nach schwierigen Monaten und trotz körperlicher Probleme erstmals seit Juni wieder in das Finale eines ATP-Turniers gekämpft. Der zuletzt formschwache Hamburger gewann sein Halbfinale in Wien gegen den Italiener Lorenzo Musetti mit 6:4, 7:5 und tankte im Endspurt einer durchwachsenen Saison wieder etwas Selbstvertrauen. Im Endspiel trifft der Olympiasieger von Tokio am Sonntag (ab 14 Uhr) auf den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner. "Es war schwierig, aber ich bin natürlich sehr glücklich. Ich habe ein wenig Selbstvertrauen in mich und meinen Körper gefunden", sagte Zverev und ergänzte mit Blick auf das Duell mit Sinner, auf den er erstmals seit der Australian-Open-Finalniederlage zu Beginn des Jahres trifft: "Es wird eine große Herausforderung. Ich freue mich darauf, gegen einen der beiden besten Spieler der Welt anzutreten. Mal sehen, wo ich wirklich stehe."

Zverev im Finale von Wien: Starke Aufschläge und Ruhe Zverev, der durch den Rückzug seines Viertelfinalgegners Tallon Griekspoor (Niederlande) am Freitag zusätzliche Regeneration erhalten hatte, überzeugte im ersten Satz gegen Musetti vor allem mit seinem starken Aufschlagspiel. Auch in der Folge bewahrte er in einigen kniffligen Situationen meist die Ruhe und nutzte seinen zweiten Matchball mit einem Ass. Erstmals seit der Niederlage gegen Taylor Fritz (USA) im Juni in Stuttgart steht Zverev wieder in einem Endspiel, seinen einzigen Turniersieg in diesem Jahr feierte er im April in München. Sinner, der 2023 in Wien triumphiert hatte, war bereits zuvor durch den Erfolg in zwei Sätzen gegen den Australier Alex de Minaur (6:3, 6:4) weitergekommen. Auf dem Weg ins Finale gab der Italiener keinen Satz ab. Zverev, Wien-Champion von 2021, hatte im Achtelfinale den Italiener Matteo Arnaldi bezwungen und sich trotz anhaltender Rückenbeschwerden durchgesetzt. In der ersten Runde hatte er gegen Jacob Fearnley noch große Mühe gehabt.

