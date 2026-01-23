Carlos Alcaraz zeigt sich bei den Australian Open weiter souverän. Zverev-Schreck Daniil Medwedew übersteht derweil einen Fünfsatzkrimi.

Carlos Alcaraz hat auch die dritte Hürde bei den Australian Open ohne Satzverlust genommen. Der spanische Weltranglistenerste ließ dem publikumswirksam aufspielenden Franzosen Corentin Moutet beim 6:2, 6:4, 6:1 keine Chance und feierte seinen 100. Matchgewinn bei den Grand-Slam-Turnieren. Daniil Medwedew überstand einen Fünfsatzkrimi und steht ebenfalls im Achtelfinale von Melbourne.

"Das war nicht einfach ehrlich gesagt. Du weißt nicht, was als nächstes passiert, wenn du gegen Corentin spielst. Aber ich hatte so viel Spaß auf dem Court", sagte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger Alcaraz im Anschluss. Er trifft am Sonntag auf den US-Amerikaner Tommy Paul.

Moutet hatte zuvor mit allen Mitteln versucht, Alcaraz aus dem Konzept zu bringen. Der Franzose schien sich zeitweise nur noch darauf zu fokussieren, den Zuschauern eine Art Showmatch zu bieten. Mehrere spektakuläre Ballwechsel waren die Folge - Alcaraz konnte darüber lachen.