Das Halbfinale der Australian Open zwischen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev wird zum Krimi. Der Spanier übersteht mittendrin eine Verletzung, verspielt den Vorsprung und gewinnt trotzdem am Ende in fünf Sätzen.

Nach 5:27 Stunden sank Carlos Alcaraz besiegt zu Boden. Nicht etwa, weil er verloren hatte, sondern weil es das wohl anstrengendste Match seiner Karriere war.

Gegen Alexander Zverev gewann Alcaraz am Ende mit 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.

Hochsouverän führte der Spanier gegen Zverev im Halbfinale der Australian Open mit 2:0 in Sätzen, als ihm beim Stand von 4:4 in den Spielen offenbar ein Krampf in den Oberschenkel fuhr.

Alcaraz war sichtlich angeschlagen und hatte einen nur noch eingeschränkten Bewegungsradius. Daraufhin ließ sich der Spanier behandeln.