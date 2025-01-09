- Anzeige -
Australian Open 2026 heute live: Alexander Zverev jetzt im Einsatz! Spielplan, TV-Übertragung, kostenloser Stream & Liveticker

  • Aktualisiert: 21.01.2026
  • 09:38 Uhr
  • ran.de

Die Tennis-Elite duelliert sich vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 bei den Australian Open in Melbourne. ran hat Informationen zum ersten Grand Slam des Jahres zusammengetragen.

Die Winterpause ist auch im Tennis vorbei. Mit den Australian Open läuft das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Gespielt wird vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 in Melbourne.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Jannik Sinner den Titel. Der Italiener setzte sich im Finale gegen den Deutschen Alexander Zverev durch.

Bei den Frauen schaffte Madison Keys aus den USA im Finale die Überraschung gegen die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka.

Deutsche Fans dürften auch in diesem Jahr erneut auf Zverev blicken. Nach einem durchwachsenen Jahr 2025 soll 2026 endlich der langersehnte erste Grand-Slam-Titel her.

Wann die einzelnen Runden in Melbourne starten, gegen wen die Deutschen ran müssen, wie ihr die Spiele live im TV oder im Stream verfolgen könnt und um wie viel Geld es am Ende geht, hat ran für euch zusammengefasst.

Australien Open 2026 heute live: Wann spielt Alexander Zverev?

Am Mittwoch, 21. Januar, sind mit Yannick Hanfmann und Alexander Zverev zwei deutsche Spieler im Einsatz

  • 21. Januar 2026; ca. 04:00 Uhr: Carlos Alcaraz vs. Yannick Hanfmann 7:6 (7:4), 6:3, 6:2
  • 21. Januar 2026; ca. 08:30 Uhr: Alexander Zverev vs. Alexandre Muller

Australian Open
21.01.2026
09:10
Alexander Zverev
A. Zverev
Deutschland
1:1
1
6
4
4
0
1
3
6
2
0
Unterbrochen
Frankreich
A. Muller
Alexandre Muller
abgebr.

Australian Open 2026 heute live: Wann finden die einzelnen Runden im Einzel statt?

Australian Open 2026 Spielplan Männer und Spielplan Frauen

  • Quali-Turniere der Männer und Frauen für das Hauptfeld: Beginn 12. Januar
  • 1. Runde: 18.–20. Januar 2026
  • 2. Runde: 21.–22. Januar 2026
  • 3. Runde: 23.–24. Januar 2026
  • Achtelfinale: 25.–26. Januar 2026
  • Viertelfinale: 27.–28. Januar 2026
  • Halbfinale: 29.–30. Januar 2026
  • Damen-Finale & Doppel-Finals: 31. Januar 2026
  • Herren-Finale: 1. Februar 2026
Australian Open
21.01.2026
07:45
USA
Emilio Nava
E. Nava
1
1
6
3
6
6
3
Großbritannien
Cameron Norrie
C. Norrie
2
6
7
7
4
6
4
abgebr.
21.01.2026
07:50
Kasachstan
Alexander Bublik
A. Bublik
3
7
6
7
Ungarn
Marton Fucsovics
M. Fucsovics
0
5
4
5
21.01.2026
09:10
Deutschland
Alexander Zverev
A. Zverev
1
6
4
4
0
Frankreich
Alexandre Muller
A. Muller
1
3
6
2
0
abgebr.
21.01.2026
09:10
Serbien
Hamad Medjedovic
H. Medjedovic
1
7
7
2
0
0
Australien
Alex de Minaur
A. de Minaur
1
6
5
6
0
0
abgebr.
21.01.2026
10:45
USA
Frances Tiafoe
F. Tiafoe
0
2
0
Argentinien
Francisco Comesana
F. Comesana
0
2
15
abgebr.
Australian Open
21.01.2026
08:40
USA
Ann Li
A. Li
0
3
3
Polen
Magda Linette
M. Linette
2
6
6
21.01.2026
08:45
Tschechien
Karolina Muchova
K. Muchova
1
4
6
4
40
USA
Alycia Parks
A. Parks
1
6
4
2
40
abgebr.
21.01.2026
09:10
Griechenland
Maria Sakkari
M. Sakkari
0
0
4
Russland
Mirra Andreeva
M. Andreeva
2
6
6
21.01.2026
10:25
Polen
Magdalena Frech
M. Frech
0
1
15
Italien
Jasmine Paolini
J. Paolini
0
4
15
abgebr.
21.01.2026
11:30
USA
Iva Jovic
I. Jovic
0
Australien
Priscilla Hon
P. Hon
0
Australian Open 2026 heute live: Das sind die deutschen Teilnehmer beim ersten Grand Slam des Jahres

Herren:

  • Alexander Zverev
  • Jan-Lennard Struff
  • Daniel Altmaier
  • Yannick Hanfmann

Herren-Doppel:

  • Kevin Krawietz / Tim Pütz
  • Jakob Schnaitter / Mark Wallner
  • Constantin Frantzen / Zusammen mit dem Niederländer Robin Haase
  • Hendrik Jebens / Zusammen mit dem Taiwaner Ray Ho

Damen:

  • Eva Lys
  • Tatjana Maria
  • Laura Siegemund
  • Ella Seidel

Damen-Doppel:

  • Laura Siegemund / Zusammen mit der US-Amerikanerin Sofia Kenin
  • Tatjana Maria / Zusammen mit der Französin Lois Boisson
  • Eva Lys / Zusammen mit der Niederländerin Suzan Lamens
Australian Open 2026 heute live: Spiele und Ergebnisse der Deutschen

2. Runde:

Männer:

Alexander Zverev (Nr. 3) vs. Alexandre Muller

Yannick Hanfmann vs. Carlos Alcaraz (Spanien) 0:3

Frauen:

Laura Siegemund vs. Maddison Ingils (Australien)

1. Runde

Männer:

Alexander Zverev (Nr. 3) - Gabriel Diallo (Kanada) 3:1

Daniel Altmaier - Marin Cilic (Kroatien) - 0:3

Jan-Lennard Struff - Vít Kopriva (Tschechien) 2:3

Yannick Hanfmann - Zachary Svadja (USA) 3:1

Frauen:

Eva Lys - Sorana Cirstea (Rumänien) 1:2

Tatjana Maria - Petra Marcinko (Kroatien) - 0:2

Laura Siegemund - Ljudmila Samsonowa (Nr. 18) 2:1

Ella Seidel - Oxana Selechmetjewa - 1:2

Australian Open 2026 heute live: Wer überträgt den Grand Slam im Free-TV und Pay-TV?

Die Rechte für die Übertragung der Australian Open im frei empfangbaren Fernsehen liegen bei Eurosport. Zudem läuft ein Großteil der Matches auch im Pay-TV bei Eurosport 2.

Australian Open 2026 heute live: Wer zeigt das Tennis-Turnier im Livestream?

Kostenpflichtige Livestreams findet ihr beim Eurosport Player, bei Discovery+ und bei DAZN. Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn abrufen.

Australian Open 2026 heute live: Wo gibt es Liveticker zum Grand Slam?

Zu ausgewählten Matches findet ihr Liveticker auf ran.de.

Australian Open 2026 heute live im TV und Stream: Wie viel Preisgeld wird ausgeschüttet?

Über alle Wettbewerbe verteilt werden bei den Australian Open 2026 rund 64 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Siegerinnen und Sieger des Einzel-Wettbewerbs erhalten für ihren Sieg rund 2,6 Millionen Euro.

Australian Open 2026: Die Spiele hier im kostenlosen Livestream sehen - Übertragung im Free-TV

