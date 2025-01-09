Die Tennis-Elite duelliert sich vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 bei den Australian Open in Melbourne. ran hat Informationen zum ersten Grand Slam des Jahres zusammengetragen.

Die Winterpause ist auch im Tennis vorbei. Mit den Australian Open läuft das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Gespielt wird vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 in Melbourne.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Jannik Sinner den Titel. Der Italiener setzte sich im Finale gegen den Deutschen Alexander Zverev durch.

Bei den Frauen schaffte Madison Keys aus den USA im Finale die Überraschung gegen die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka.