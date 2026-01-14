- Anzeige -
Vor Australian Open

Tennis: Alexander Zverev unterliegt Frau beim "One Point Slam" - ein anderer gewinnt die Million

  • Aktualisiert: 14.01.2026
  • 15:40 Uhr
  • SID

Alexander Zverev und weitere Stars haben beim "One Point Slam" vor den Australian Open Spaß durch witzige Tennis-Regeln - dabei verlieren er und Carlos Alcaraz gegen zwei Tennisspielerinnen.

Schnick-Schnack-Schnuck entscheidet über den Aufschlag, Alexander Zverev verliert und lacht - und am Ende gewinnt ein australischer Amateur eine Million: Vier Tage vor dem Start der Australian Open hat sich Melbourne mit dem launigen "One Point Slam" in Tennis-Stimmung gebracht.

Jedes Match dieser Showveranstaltung war nach einem einzigen Punkt entschieden, in der ausverkauften Rod Laver Arena war für Zverev schon nach seinem Auftakt-Ballwechsel Schluss.

Der 28-Jährige unterlag Joanna Garland, der Nummer 117 der Frauen-Weltrangliste. "Sie war einfach besser als ich", sagte Zverev gut gelaunt, "eine gute Idee, eine tolle Sache, das macht Spaß."

One Point Slam: Alcaraz scheitert an Sakkari

Neben Zverev, Nummer drei der Welt, verlor auch Branchenführer Carlos Alcaraz früh gegen die Griechin Maria Sakkari. Am Ende trafen sich die Taiwanesin Garland und ein gewisser Jordan Smith, der zuvor unter anderem den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner ausgeschaltet hatte, im Endspiel - und Amateur Smith, regionaler Meister des Bundesstaates New South Wales, gewann den alles entscheidenden Ballwechsel und damit eine Million australische Dollar (gut 570.000 Euro).

"Am Anfang des Abends wäre ich schon froh über einen Punktgewinn gewesen", sagte Smith, "ich war nervös, aber ich habe es genossen." Mit der Prämie will er sich nun ein Haus kaufen.

Bei der Veranstaltung traten 24 Profis an, komplettiert wurde das Feld durch 24 Amateure und Prominente. Das Aufschlagrecht wurde vor jedem Match durch eine Runde Schnick-Schnack-Schnuck am Netz ermittelt, die Profis hatten nur einen Service, die Amateure hatten jeweils zwei Versuche.

Australian Open
18.01.2026
01:00
Frankreich
Hugo Gaston
H. Gaston
0
Italien
Jannik Sinner
J. Sinner
0
18.01.2026
01:00
Australien
James Duckworth
J. Duckworth
0
Kroatien
Dino Prižmić
D. Prižmić
0
18.01.2026
01:00
Italien
Luca Nardi
L. Nardi
0
China
Yibing Wu
Y. Wu
0
18.01.2026
01:00
Brasilien
João Fonseca
J. Fonseca
0
USA
Eliot Spizzirri
E. Spizzirri
0
18.01.2026
01:00
Chile
Cristian Garin
C. Garin
0
Italien
Luciano Darderi
L. Darderi
0
18.01.2026
01:00
Frankreich
Giovanni Mpetshi Perricard
G. Perricard
0
Argentinien
Sebastian Baez
S. Baez
0
18.01.2026
01:00
Australien
Christopher O'Connell
C. O'Connell
0
USA
Nishesh Basavareddy
N. Basavareddy
0
18.01.2026
01:00
Russland
Karen Khachanov
K. Khachanov
0
USA
Alex Michelsen
A. Michelsen
0
18.01.2026
01:00
Italien
Mattia Bellucci
M. Bellucci
0
Norwegen
Casper Ruud
C. Ruud
0
18.01.2026
01:00
Spanien
Jaume Munar
J. Munar
0
Tschechien
Dalibor Svrcina
D. Svrcina
0
18.01.2026
01:00
Deutschland
Daniel Altmaier
D. Altmaier
0
Kroatien
Marin Čilić
M. Čilić
0
18.01.2026
01:00
Kanada
Denis Shapovalov
D. Shapovalov
0
China
Yunchaokete Bu
Y. Bu
0
18.01.2026
01:00
USA
Martin Damm
M. Damm
0
Monaco
Valentin Vacherot
V. Vacherot
0
18.01.2026
01:00
Frankreich
Adrian Mannarino
A. Mannarino
0
Australien
Rinky Hijikata
R. Hijikata
0
18.01.2026
01:00
Australien
Dane Sweeny
D. Sweeny
0
Frankreich
Gael Monfils
G. Monfils
0
18.01.2026
01:00
USA
Ben Shelton
B. Shelton
0
Frankreich
Ugo Humbert
U. Humbert
0
18.01.2026
01:00
Spanien
Pedro Martinez Portero
P. Martinez Por
0
Serbien
Novak Djokovic
N. Djokovic
0
18.01.2026
01:00
Frankreich
Terence Atmane
T. Atmane
0
Italien
Francesco Maestrelli
F.Maestrelli
0
18.01.2026
01:00
China
Juncheng Shang
J. Shang
0
Spanien
Roberto Bautista Agut
R. Bautista Ag.
0
18.01.2026
01:00
USA
Brandon Nakashima
B. Nakashima
0
Niederlande
Botic van de Zandschulp
B. van de Zand.
0
18.01.2026
01:00
USA
Ethan Quinn
E. Quinn
0
Niederlande
Tallon Griekspoor
T. Griekspoor
0
18.01.2026
01:00
Polen
Hubert Hurkacz
H. Hurkacz
0
Belgien
Zizou Bergs
Z. Bergs
0
18.01.2026
01:00
Japan
Rei Sakamoto
R. Sakamoto
0
Spanien
Rafael Jodar
R. Jodar
0
18.01.2026
01:00
Tschechien
Jakub Mensik
J. Mensik
0
Spanien
Pablo Carreno Busta
P. Carreno Bu.
0
18.01.2026
01:00
Frankreich
Valentin Royer
V.Royer
0
USA
Taylor Fritz
T. Fritz
0
18.01.2026
01:00
Tschechien
Vit Kopriva
V. Kopriva
0
Deutschland
Jan-Lennard Struff
J.-L. Struff
0
18.01.2026
01:00
Serbien
Laslo Djere
L. Djere
0
Schweiz
Stan Wawrinka
S. Wawrinka
0
18.01.2026
01:00
Tschechien
Jiří Lehečka
J. Lehečka
0
Frankreich
Arthur Gea
A. Gea
0
18.01.2026
01:00
Japan
Shintaro Mochizuki
S. Mochizuki
0
Griechenland
Stefanos Tsitsipas
S. Tsitsipas
0
18.01.2026
01:00
Bulgarien
Grigor Dimitrov
G. Dimitrov
0
Tschechien
Tomas Machac
T. Machac
0
18.01.2026
01:00
Italien
Lorenzo Sonego
L. Sonego
0
Spanien
Carlos Taberner
C. Taberner
0
18.01.2026
01:00
Italien
Lorenzo Musetti
L. Musetti
0
Belgien
Raphael Collignon
R. Collignon
0
18.01.2026
01:00
Portugal
Nuno Borges
N. Borges
0
Kanada
Felix Auger-Aliassime
F. Auger-Al.
0
18.01.2026
01:00
Argentinien
Juan Manuel Cerundolo
J. M. Cerundolo
0
Australien
Jordan Thompson
J. Thompson
0
18.01.2026
01:00
Schweden
Elias Ymer
E. Ymer
0
Kasachstan
Alexander Shevchenko
A. Shevchenko
0
18.01.2026
01:00
USA
Learner Tien
L. Tien
0
USA
Marcos Giron
M. Giron
0
18.01.2026
01:00
Ungarn
Fabian Marozsan
F. Marozsan
0
Frankreich
Arthur Rinderknech
A. Rinderknech
0
18.01.2026
01:00
Polen
Kamil Majchrzak
K. Majchrzak
0
Großbritannien
Jacob Fearnley
J. Fearnley
0
18.01.2026
01:00
Frankreich
Quentin Halys
Q. Halys
0
Chile
Alejandro Tabilo
A. Tabilo
0
18.01.2026
01:00
Russland
Daniil Medvedev
D. Medvedev
0
Niederlande
Jesper De Jong
J. De Jong
0
18.01.2026
01:00
Italien
Matteo Arnaldi
M. Arnaldi
0
Russland
Andrey Rublev
A. Rublev
0
18.01.2026
01:00
Frankreich
Arthur Cazaux
A. Cazaux
0
Portugal
Jaime Faria
J. Faria
0
18.01.2026
01:00
Kanada
Liam Draxl
L.Draxl
0
Bosnien-Herzegowina
Damir Džumhur
D. Džumhur
0
18.01.2026
01:00
Argentinien
Francisco Cerúndolo
F. Cerúndolo
0
China
Zhizhen Zhang
Z. Zhang
0
18.01.2026
01:00
Frankreich
Benjamin Bonzi
B. Bonzi
0
Großbritannien
Cameron Norrie
C. Norrie
0
18.01.2026
01:00
USA
Emilio Nava
E. Nava
0
Frankreich
Kyrian Jacquet
K. Jacquet
0
18.01.2026
01:00
Australien
Alexei Popyrin
A. Popyrin
0
Frankreich
Alexandre Muller
A. Muller
0
18.01.2026
01:00
Deutschland
Alexander Zverev
A. Zverev
0
Kanada
Gabriel Diallo
G. Diallo
0
18.01.2026
01:00
Italien
Matteo Berrettini
M. Berrettini
0
Australien
Alex de Minaur
A. de Minaur
0
18.01.2026
01:00
Argentinien
Mariano Navone
M. Navone
0
Serbien
Hamad Medjedovic
H. Medjedovic
0
18.01.2026
01:00
USA
Patrick Kypson
P. Kypson
0
Argentinien
Francisco Comesana
F. Comesana
0
18.01.2026
01:00
USA
Frances Tiafoe
F. Tiafoe
0
Australien
Jason Kubler
J. Kubler
0
18.01.2026
01:00
Großbritannien
Arthur Fery
A. Fery
0
Italien
Flavio Cobolli
F. Cobolli
0
18.01.2026
01:00
Serbien
Miomir Kecmanović
M. Kecmanović
0
Argentinien
Tomas Martin Etcheverry
T. Etcheverry
0
18.01.2026
01:00
Argentinien
Camilo Ugo Carabelli
C. Ugo Carabel.
0
Ungarn
Marton Fucsovics
M. Fucsovics
0
18.01.2026
01:00
Kasachstan
Alexander Bublik
A. Bublik
0
USA
Jenson Brooksby
J. Brooksby
0
18.01.2026
01:00
Österreich
Filip Misolic
F. Misolic
0
Spanien
Alejandro Davidovich Fokina
A. Davidovich F
0
18.01.2026
01:00
Norwegen
Nicolai Budkov
N. Budkov
0
USA
Reilly Opelka
R. Opelka
0
18.01.2026
01:00
Argentinien
Thiago Tirante
T. Tirante
0
Australien
Aleksandar Vukic
A. Vukic
0
18.01.2026
01:00
USA
Tommy Paul
T. Paul
0
USA
Aleksandar Kovacevic
A. Kovacevic
0
18.01.2026
01:00
Australien
Tristan Schoolkate
T. Schoolkate
0
Frankreich
Corentin Moutet
C. Moutet
0
18.01.2026
01:00
USA
Michael Zheng
M. Zheng
0
USA
Sebastian Korda
S. Korda
0
18.01.2026
01:00
Deutschland
Yannick Hanfmann
Y. Hanfmann
0
USA
Zachary Svajda
Z. Svajda
0
18.01.2026
01:00
Spanien
Carlos Alcaraz
C. Alcaraz
0
Australien
Adam Walton
A. Walton
0
