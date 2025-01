Alexander Zverev nimmt bei den Australian Open wieder sein großes Ziel ins Visier - doch er hat noch ein zweites.

Alexander Zverev hat bei den Australian Open ab Sonntag viel vor. "Jeder weiß, was ich jage, was mein Ziel und meine Träume sind: Zu gewinnen", sagte der Tennisstar, der in der ersten Runde bereits am Sonntag gegen den französischen Wild-Card-Spieler Lucas Pouille ins Geschehen eingreift: "Wenn du als Nummer zwei in einen Grand Slam gehst, musst du das Mindset haben, das Turnier auch gewinnen zu wollen."

Die leichte Arm-Verletzung, die den Tokio-Olympiasieger zu Saisonbeginn ausgebremst hatte, macht keine Probleme mehr, wie Zverev erklärte: "Ich fühle mich jetzt gut, es ist jetzt viel besser als beim United Cup und freue mich darauf, das Turnier zu starten und wieder Grand-Slam-Tennis zu spielen."

Sein zweites großes Karriereziel, die Nummer eins der Welt zu erreichen, wolle er definitiv auf dem sportlichen Wege erreichen, betonte Zverev - und nicht etwa durch eine mögliche Dopingsperre des Führenden des ATP-Rankings, Jannik Sinner. "Ich möchte Nummer eins der Welt werden, weil ich der beste Spieler der Welt bin und die größten Turniere der Welt gewonnen habe. Und nicht, weil es die Situation so ergibt", sagte Zverev.

Titelverteidiger Sinner hat der 27-Jährige indes in Melbourne als Topfavoriten ausgemacht neben Carlos Alcaraz und Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic.