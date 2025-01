Australian Open: Novak Djokovic "crasht" Zverev-Pressekonferenz

Im Vorfeld der Australian Open schleicht sich Novak Djokovic auf eine Pressekonferenz von Alexander Zverev und stellt eine Frage.

Eigentlich hatte Alexander Zverev seine obligatorische Pressekonferenz vor den Australian Open schon hinter sich gebracht - doch plötzlich zeigte sich da noch ein Überraschungsgast im Medienraum in Melbourne. Er hätte auch noch eine Frage, erklärte Novak Djokovic, der sich im Vorfeld seiner eigenen Fragerunde auf die PK seines Kontrahenten geschlichen hatte.

Er wisse, dass Zverev ein großer Fan des Universums sei und sich für Planetensysteme interessierte, erklärte Djokovic, und schickte dann seine Frage hinterher: "Glaubst du das Geheimnis eines Grand-Slam-Titels liegt im Weltall?"

Die Antwort des sichtlich belustigten Zverev an den 24-maligen Major-Sieger gerichtet: "Das Geheimnis liegt darin, dass du mich einen gewinnen lässt." Anschließend bedankte sich Djokovic artig und übernahm Zverevs Platz vor den Kameras.

Bereits am Vortag bei einem Charity-Showmatch, das die beiden gegeneinander ausspielten, hatten sich Djokovic und der Weltranglistenzweite Zverev, der in Melbourne endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel feiern will, auffallend gut verstanden. Djokovic gewann den einzigen Satz im Tie Break.