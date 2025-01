Möglicher Sinner-Gegner: Shelton im Halbfinale von Melbourne

Der US-Amerikaner Ben Shelton steht zum zweiten Mal im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Bei den Australian Open schlug der 22-Jährige den Italiener Lorenzo Sonego nach der nächsten überzeugenden Leistung und feierte einen der größten Erfolge seiner Karriere. 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4) hieß es nach einer hochklassigen Partie in der Rod Laver Arena.

Shelton hatte im Achtelfinale das Turnier von Publikumsliebling Gael Monfils beendet und dabei mit seiner respektvollen Art viele Fans gewonnen. Nun zog er erstmals in Melbourne in die Runde der besten vier ein. Dort wartet ein Duell mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien oder Lokalmatador Alex de Minaur - die beiden treffen am Mittwoch im anschließenden Match aufeinander.

"Ich fühle mich erleichtert, das war teils absurdes Tennis", sagte Shelton: "Sollte ich jetzt gegen de Minaur spielen, könnt ihr mich ausbuhen, aber ich habe sicher auch ein paar Leute, die mich anfeuern werden."

Außenseiter Sonego hingegen verpasste es nach einem starken Turnier, erstmals in ein Major-Halbfinale einzuziehen. In der zweiten Runde hatte er das brasilianische Toptalent Joao Fonseca (18) nach einer spektakulären Partie in fünf kraftraubenden Sätzen geschlagen und auch anschließend überzeugt.

Gegen Shelton aber schaffte es der 29 Jahre alte Italiener nicht, seine Routine in den entscheidenden Momenten auszuspielen. Shelton war vor allem gegen Ende der Sätze der konsequentere Spieler. Nach einem spektakulären Ballwechsel im Tiebreak des vierten Durchgangs krachte er bei einer Rettungsaktion gegen die Bande - anschließend machte er unter dem Jubel der Fans ein paar Liegestütze, stand unversehrt wieder auf und marschierte zum Sieg.