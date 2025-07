Alexander Zverev ist zwar Olympiasieger, aber kein Grand-Slam-Champion

Zverev wurde in dieser Zeit zwar Olympiasieger 2021 und gewann zweimal die ATP-Finals. Doch seinen größten Traum konnte er sich noch nicht erfüllen: den Triumph bei einem der vier Grand-Slam-Turniere.

Erst vor zwei Wochen scheiterte er in Wimbledon bereits in der ersten Runde und sprach danach offen über mentale Probleme. Zudem kündigte er eine wochenlange Auszeit an und sagte seine Teilnahme am diese Woche laufenden Turnier im schweizerischen Gstaad ab.

Stattdessen also trainiert er nun offenbar mit Nadal. Ob er sich in diesen Einheiten nun kurzfristigen Input holt oder eine längerfristige Zusammenarbeit anstrebt, ist noch nicht bekannt.

Die Diskussion um einen neuen Impuls von außen begleitet den gebürtigen Hamburger schon eine ganze Zeit lang und hatte zuletzt deutlich an Fahrt aufgenommen.

Boris Becker beispielsweise hatte Zverev bereits nach dem Viertelfinal-Aus bei den French Open gegen Novak Djokovic zu Veränderungen in seinem direkten Umfeld geraten.

"Ist er zufrieden mit einer bis dato hervorragenden Tennis-Karriere? Oder sagt er, dass er es nochmal wissen will und alles auf den Kopf stellt?", fragte sich Becker im Juni bei "Eurosport". Damals noch hatte Zverev die kritischen Töne zurückgewiesen.