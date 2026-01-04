Erfolgreicher Start in das neue Tennis-Jahr für Alexander Zverev. Beim United Cup gelingen ihm gleich zwei Siege.

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev hat das Tennisjahr 2026 mit einem souveränen Sieg begonnen. Der Weltranglistendritte setzte sich beim United Cup in Sydney mit 7:5, 6:0 gegen Tallon Griekspoor durch und sicherte dem deutschen Team im Gruppenspiel gegen die Niederlande (3:0) damit vorzeitig den Sieg.

Nach einem ausgeglichenen Beginn holte sich Zverev den ersten Satz mit einem Break beim Stand von 6:5. Im zweiten Durchgang dominierte der 28-Jährige dann klar, gab nur sieben Punkte ab und ließ seinem Gegner keine Chance mehr.

"Im ersten Satz war es schwierig, den Rhythmus zu finden", sagte Zverev. "Als ich dann meine Chancen bekommen habe, habe ich sie gut genutzt. Ich bin sehr glücklich über den Sieg." Viele Schlüsse mit Blick auf die Australian Open in Melbourne (18. Januar bis 1. Februar) wollte er noch nicht ziehen, "weil es nicht viele lange Ballwechsel und nicht wirklich viel Rhythmus gab, aber ein Sieg ist ein Sieg".