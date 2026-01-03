Iga Swiatek kritisiert das "Battle of the Sexes" zwischen Kyrgios und Sabalenka – für die polnische Tennisstar ist Damentennis längst eigenständig. Statt fragwürdiger Showmatches setzt sie auf andere Events, um Frauen- und Herrentennis zu verbinden.

Polens Tennisstar Iga Swiatek hat das "Battle of the Sexes" zwischen Nick Kyrgios und Aryna Sabalenka noch einmal scharf kritisiert.

"Ich habe es nicht gesehen, weil ich mir so etwas nicht anschaue", sagte die Nummer zwei der Welt über das Showmatch zwischen den Feiertagen in Dubai, das Exzentriker Kyrgios locker mit 6:3, 6:3 gegen die Weltranglistenerste gewann.

"Ich bin mir sicher, dass es viel Aufmerksamkeit erregt hat. Es war Unterhaltung, aber ich würde nicht sagen, dass es etwas mit sozialem Wandel oder wichtigen Themen zu tun hatte", sagte Swiatek in Sydney, wo sie ihre Saison beim United Cup beginnt.

"Ich glaube, der Name war einfach derselbe wie bei dem Match von Billie Jean King 1973. Das war's. Mehr Gemeinsamkeiten gab es nicht, denn ich finde, dass das Damentennis mittlerweile eigenständig ist."