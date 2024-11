Forlan begeistert nach Debüt im Profitennis

Uruguays Fußball-Legende Diego Forlan hat bei seinem Abenteuer im Profitennis eine Lehrstunde kassiert - und war anschließend trotzdem glücklich. Der 45-Jährige unterlag bei seinem Debüt auf ATP-Challenger-Level in Montevideo im Doppel an der Seite von Federico Coria aus Argentinien klar mit 1:6, 2:6 gegen Boris Arias und Federico Zeballos aus Bolivien. Forlan war mit einer Wildcard an den Start gegangen.