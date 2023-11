"Ich fühle mich aktuell gut. Es gab Zeitpunkte, in denen ich nicht sicher war, ob ich überhaupt nochmal Tennis spielen werde." Laut "ESPN" möchte er im Jahr 2024 wieder an Turnieren teilnehmen.

Rafael Nadal dachte an Tennis-Rente

Zuletzt spielte Nadal im Januar bei den Australien Open. In der zweiten Runde schied er dabei gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald aus. Im Nachgang an das Turnier musste er sich einer Operation am Hüftbeuger unterziehen.

Zu diesem Zeitpunkt habe der 37-Jährige an das Ende seiner Karriere gedacht. Für sein Comeback kündigt Nadal an: "Ich denke, es wird schwierig, wieder auf ganz hohem Niveau zu spielen. Allerdings hätte ich nicht all die Arbeit über die letzten Monate investiert, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, mich in Wettbewerben von einer guten Seite zu zeigen."