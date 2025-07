Wimbledon: Alexander Zverev erlebt Fiasko: Deutsches Tennis-Ass scheitert sensationell in Runde eins

Der Traum vom ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier platzt für Alexander Zverev schon in Runde eins. Der deutsche Tennis-Star findet keine Antwort auf den starken Aufschlag von Arthur Rinderknech und verliert in vier Sätzen.

Debakel in Wimbledon: Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist beim Rasen-Klassiker bereits in der ersten Runde gescheitert.

Der Weltranglistendritte aus Hamburg unterlag am Dienstag dem Franzosen Arthur Rinderknech mit 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 und erlebte eine der größten Enttäuschungen seiner Karriere. Einmal mehr endete Zverevs Jagd nach dem ersehnten ersten Grand-Slam-Titel jäh.

Bereits am Montagabend hatte Zverev gegen den Weltranglisten-72. bedenklich gewackelt, das Match auf dem legendären Centre Court im All England Club war beim Stand von 1:1 nach Sätzen aus Lärmschutzgründen unterbrochen worden.

Am Dienstag stellte sich keine Besserung ein - im Gegenteil: Zverev wirkte plan- und ratlos und schied im Südwesten Londons erstmals seit 2019 wieder in der ersten Runde eines Grand Slams aus, vor sechs Jahren war er an gleicher Stelle dem Tschechen Jiri Vesely unterlegen.

"Es ist einfach die erste Runde bei einem Grand Slam. Vor allem auf Rasen kann so vieles passieren", sagte Bruder und Manager Mischa Zverev bei Prime Video. "Das Leben und die Tennis-Saison gehen weiter."