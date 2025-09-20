Anzeige
Tennis

Tennis - Laver Cup 2025: Europa führt - Alexander Zverev ohne Einsatz

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 08:22 Uhr
  • SID

Team Europa geht beim Laver Cup in San Francisco mit einer Führung in Tag zwei. Nach den ersten vier Partien liegen die Europäer um US-Open-Sieger Carlos Alcaraz mit 3:1 vorne. Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev kam dabei noch nicht zu einem Einsatz.

Der Norweger Casper Ruud und Jakub Mensik aus Tschechien sicherten Europa mit ihren zwei Einzelsiegen die ersten beiden Punkte.

Nachdem dann das brasilianische Toptalent Joao Fonseca in seinem Einzel gegen den Italiener Flavio Cobolli den ersten Zähler für die Weltauswahl holte, stellte Alcaraz an der Seite von Mensik im Doppel gegen das US-amerikanische Duo Taylor Fritz und Alex Michelsen mit einem 7:6 (9:7), 6:4 den alten Vorsprung wieder her.

Anzeige
Anzeige
DEU, Tennis, Laver-Cup Finale, 22.09.2024, Uber-Arena, Berlin, DEU, Tennis, Laver-Cup Finale, im Bild Alexander Zverev Foto: Juergen Engler nordphoto GmbH *** DEU, Tennis, Laver Cup Final, 22 09 20...

Zverev, Alcaraz und Co. im Einsatz - ausgewählte Spiele des Laver Cups live auf Joyn!

Verfolge den Laver Cup 2025 live und kostenlos im Stream auf Joyn.

Anzeige

Am Samstag stehen wieder drei Einzel und ein Doppel an, nun gibt es pro Erfolg aber zwei Punkte. Für den Gesamtsieg muss ein Team 13 Zähler erreichen. Der Laver Cup endet am Sonntag, 2026 findet der Wettbewerb dann in London statt.

Weitere Inhalte
DEU, Tennis, Laver-Cup Finale, 22.09.2024, Uber-Arena, Berlin, DEU, Tennis, Laver-Cup Finale, im Bild Alexander Zverev Foto: Juergen Engler nordphoto GmbH *** DEU, Tennis, Laver Cup Final, 22 09 20...
News

Tennis - Laver Cup 2025 heute live: Teilnehmer, Spielplan und Übertragung im Free-TV und im Livestream auf Joyn

  • 20.09.2025
  • 08:26 Uhr
Seidel verliert im Viertelfinale
News

Seoul: Seidel scheitert im Viertelfinale

  • 20.09.2025
  • 08:16 Uhr
Jasmine Paolini
News

Billie Jean King Cup: Italien erneut im Finale

  • 19.09.2025
  • 18:04 Uhr
Ella Seidel überzeugt in Seoul
News

Seidel muss warten: Viertelfinale wegen Regens verschoben

  • 19.09.2025
  • 12:36 Uhr
Björn Borg spricht über schwierige Zeiten
News

Tennis-Legende Borg macht frühere Drogensucht öffentlich

  • 18.09.2025
  • 16:09 Uhr
Gekämpft und gewonnen: Ella Seidel
News

Tennis: Seidel siegt in Seoul weiter

  • 18.09.2025
  • 12:29 Uhr
Eva Lys gab verletzt auf
News

Lys verpasst Viertelfinale in Seoul

  • 17.09.2025
  • 16:01 Uhr
Jan-Lennard Struff zählt zu den Stützen der DTB-Auswahl
News

Davis Cup: Deutsches Team trifft bei Finals auf Argentinien

  • 17.09.2025
  • 14:10 Uhr
Aryna Sabalenka nimmt sich eine Auszeit
News

US-Open-Siegerin Sabalenka spielt nicht in Peking

  • 17.09.2025
  • 11:53 Uhr
Taylor Townsend reagiert auf Kritik nach ihrem Post
News

Frösche beim Buffet: Townsend entschuldigt sich für Kommentare

  • 17.09.2025
  • 11:15 Uhr