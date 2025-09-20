Tennis - Laver Cup 2025: Europa führt - Alexander Zverev ohne Einsatz

Team Europa geht beim Laver Cup in San Francisco mit einer Führung in Tag zwei. Nach den ersten vier Partien liegen die Europäer um US-Open-Sieger Carlos Alcaraz mit 3:1 vorne. Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev kam dabei noch nicht zu einem Einsatz.

Der Norweger Casper Ruud und Jakub Mensik aus Tschechien sicherten Europa mit ihren zwei Einzelsiegen die ersten beiden Punkte.

Nachdem dann das brasilianische Toptalent Joao Fonseca in seinem Einzel gegen den Italiener Flavio Cobolli den ersten Zähler für die Weltauswahl holte, stellte Alcaraz an der Seite von Mensik im Doppel gegen das US-amerikanische Duo Taylor Fritz und Alex Michelsen mit einem 7:6 (9:7), 6:4 den alten Vorsprung wieder her.