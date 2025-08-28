Coup in New York: Struff kämpft Rune nieder

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open für eine Überraschung gesorgt und nach einem Fünfsatz-Krimi den dänischen Topspieler Holger Rune die dritte Runde erreicht. Dank seines überragenden Aufschlag- und Volleyspiels setzte sich der 35-Jährige nach 3:25 Stunden mit 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5 gegen den zwölf Jahre jüngeren früheren Weltranglistenvierten durch.

Qualifikant Struff, der nach dem Sieg über die aktuelle Nummer elf des ATP-Rankings zum dritten Mal nach 2018 und 2020 unter den letzten 32 von Flushing Meadows steht, trifft nun auf den an Nummer 17 gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe. Bei einem Sieg würde der Routinier aus dem westfälischen Warstein sein bestes Grand-Slam-Ergebnis einstellen. 2019 und 2021 hatte Struff bei den French Open das Achtelfinale erreicht.

Für den in der Weltrangliste auf Platz 144 abgerutschten Struff ist es das zweite starke Major-Turnier in Folge. Bereits in Wimbledon hatte er Runde drei erreicht. Rune, einst Schützling von Boris Becker, setzte hingegen seine US-Open-Krise fort. Bei nun fünf Teilnahmen ist er nie über die dritte Runde hinausgekommen.