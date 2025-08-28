Deutscher Coup bei US Open: Jan-Lennard Struff kämpft Holger Rune nieder

Deutsches Märchen bei den US Open: Jan-Lennard Struff schlägt den Weltranglisten-Elften Holger Rune in fünf Sätzen und steht in der dritten Runde der US Open.

ach seinem entscheidenden 28. Ass riss Aufschlagriese Jan-Lennard Struff die Arme in den New Yorker Nachthimmel und hüpfte unter dem Jubel der Fans wie ein Teenager über den Platz. "Das ist einfach verrückt", sagte der 35 Jahre alte Westfale, nachdem er sich bei den US Open in einem Fünfsatz-Krimi gegen den dänischen Topmann Holger Rune in die dritte Runde gefightet hatte.

"Es ist ein brutaler Kampf gewesen, jetzt bin ich einfach glücklich", sagte Struff nach dem 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5 gegen den früheren Weltranglistenvierten. Spätestens nach dieser Glanzvorstellung sind die zähen vergangenen Monate, in denen er bis auf Platz 144 des ATP-Rankings abgerutschte, vergessen. "Das tut natürlich sehr gut", sagte der Routinier am Sky-Mikro.

In New York hat sich "Struffi" zu einem kleinen Publikumsliebling entwickelt. "Was die Fans hier vor allem im fünften Satz abgerissen haben, war genial", sagte der baumlange Westfale, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte. Zu Struffs Fans zählt auch Boris Becker. "Das freut mich sehr für ihn. Er ist ein so sympathischer Mann", sagte Becker, einst Runes Coach, bei Sporteurope.tv.

Struff schrieb zudem ein wenig deutsche Tennisgeschichte: Er ist nun der älteste deutsche Spieler, der bei einem Grand Slam einen Top-20-Profi geschlagen hat. "Das soll jetzt wohl heißen, dass ich alt bin?", fragte Struff in gespielter Empörung.