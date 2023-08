US Open: Eva Lys und Tamara Korpatsch scheitern

Anzeige

Die Hamburgerinnen Eva Lys und Tamara Korpatsch sind bei den US Open in New York als letzte deutsche Tennisspielerinnen ausgeschieden.

Qualifikantin Lys unterlag am Donnerstag in der zweiten Runde der Italienerin Lucia Bronzetti 3:6, 2:6 und verpasste den erstmaligen Einzug in die Runde der letzten 32 eines Grand-Slam-Turniers wie Korpatsch, die gegen die Nummer 14 gesetzte Ljudmila Samsonowa 3:6, 3:6 verlor.

Bereits an ihren Auftakthürden waren Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Laura Siegemund gescheitert. Eine dritte Runde ohne deutsche Spielerin hatte es bei den US Open zuletzt 2009 gegeben.