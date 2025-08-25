In New York steht das letzte Grand Slam des Jahres an: Die US Open. ran fasst zusammen, wo das prestigeträchtige Turnier live übertragen wird, wann die einzelnen Runden sind und welche Deutschen dabei sind.

In New York steht das vierte und damit abschließende Grand-Slam-Turnier des Jahres an: die US Open.

Ab dem 24. August treten die besten Tennis-Spielerinnen und -Spieler der Welt im Flushing-Meadows-Park in New York gegeneinander an. Mit dabei ist natürlich auch Alexander Zverev, der nach seinem frühen Aus in Wimbledon nun wieder angreifen will.

Beim Hartplatzklassiker zählt "Sascha" durchaus zum erweiterten Favoritenkreis, im vergangenen Jahr schied er im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz aus.

Und doch sind alle Augen wieder auf Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gerichtet: Der italienische Titelverteidiger und der Spanier, der hier 2022 seinen ersten Grand Slam gewann, könnten zum dritten Mal in Folge in einem Major-Finale aufeinandertreffen.

Bei den Frauen will die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ihre Grand-Slam-Durststrecke beenden. Ihren bislang letzten Triumph feierte sie vor einem Jahr bei den US Open, als sie im Finale Jessica Pegula besiegte.

Aber wann geht’s los in New York? Wann steht welche Runde an? Wer überträgt live? Gegen wen spielen die Deutschen? Und wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen? ran hat alle Infos zu den US Open 2025.