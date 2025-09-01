Jan-Lennard Struff ist bei den US Open als letzter verbliebener Deutscher im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen Novak Djokovic hatte er letztlich keine Chance.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open die Sensation gegen Novak Djokovic verpasst. Im Achtelfinale musste sich der Warsteiner dem Grand-Slam-Rekordsieger nach einer einseitigen Partie mit 3:6, 3:6, 2:6 geschlagen geben.

Nach dem überraschend frühen Scheitern von Alexander Zverev ist damit auch der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi beim Turnier in New York ausgeschieden.

"Er hat mich leider zerpflückt. Er hat wenige Fehler gemacht und ich konnte gar nicht attackieren", sagte Struff im Anschluss: "Ich habe es immer wieder versucht, zurückzukommen, aber es war echt tough, er hat mir keine Chance gelassen."

Djokovic, der bereits nach 1:49 Stunden seinen zweiten Matchball verwandelt hatte, freute sich dagegen über seine beste Leistung im bisherigen Turnier: "Es hilft, wenn man gut aufschlägt. Ich habe einen der Spieler mit den meisten Assen im Turnier beim Service übertroffen."