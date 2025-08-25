US Open 2025 heute live:  - Spielplan, Übertragung im TV und Stream, Termine, Favoriten, Preisgeld

Tennis-Elite schlägt in New York auf
In New York steht das letzte Grand Slam des Jahres an: Die US Open. ran fasst zusammen, wo das prestigeträchtige Turnier live übertragen wird, wann die einzelnen Runden sind und welche Deutschen dabei sind.
In New York steht das vierte und damit abschließende Grand-Slam-Turnier des Jahres an: die US Open.
Ab dem 24. August treten die besten Tennis-Spielerinnen und -Spieler der Welt im Flushing-Meadows-Park in New York gegeneinander an. Mit dabei ist natürlich auch Alexander Zverev, der nach seinem frühen Aus in Wimbledon nun wieder angreifen will.
Beim Hartplatzklassiker zählt "Sascha" durchaus zum erweiterten Favoritenkreis, im vergangenen Jahr schied er im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz aus.
Und doch sind alle Augen wieder auf Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gerichtet: Der italienische Titelverteidiger und der Spanier, der hier 2022 seinen ersten Grand Slam gewann, könnten zum dritten Mal in Folge in einem Major-Finale aufeinandertreffen.
Bei den Frauen will die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ihre Grand-Slam-Durststrecke beenden. Ihren bislang letzten Triumph feierte sie vor einem Jahr bei den US Open, als sie im Finale Jessica Pegula besiegte.
Aber wann geht’s los in New York? Wann steht welche Runde an? Wer überträgt live? Gegen wen spielen die Deutschen? Und wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen? ran hat alle Infos zu den US Open 2025.
Das Wichtigste zu den US Open
US Open 2025 heute live: Wann stehen die einzelnen Runden an?
- 24. bis 26. August, ab 17 Uhr: 1. Runde im Männer- und Frauen-Einzel
- 27. und 28. August, ab 17 Uhr: 2. Runde im Männer- und Frauen-Einzel
- 29. und 30. August, ab 17 Uhr: 3. Runde im Männer- und Frauen-Einzel
- 31. August und 1. September, ab 17 Uhr: Achtelfinale im Männer- und Frauen-Einzel
- 2. und 3. September, ab 17:30 Uhr: Viertelfinale im Männer- und Frauen-Einzel
- 5. September, ab 1 Uhr: Halbfinals der Frauen
- 5. September, ab 23 Uhr: Halbfinals der Männer
- 6. September, ab 22 Uhr: Finale der Frauen
- 7. September, ab 20 Uhr: Finale der Männer
US Open live: Läuft das Tennis-Turnier im Free-TV?
Im Free-TV werden die US Open nicht übertragen.
US Open 2025 heute: Wer überträgt das Turnier im Pay-TV?
Zahlreiche Matches der US-Open werden auf Sky übertragen. Dafür muss zuvor ein Pay-TV-Vertrag abgeschlossen werden.
US Open 2025 heute live: Wer zeigt das Turnier im Livestream?
Die Übertragungsrechte für die US Open 2025 liegen bei Sporteurope.tv (ehemals Sportdeutschland.tv). Der Streaming-Anbieter zeigt alle Spiele von sämtlichen Courts in New York. Dafür ist ein All-Access-Pass erforderlich, der einmalig 25 Euro kostet. Ein Abo ist nicht notwendig.
Zusätzlich können Abonnenten von Sky die Übertragungen über Sky Go streamen. Auch beim Streamingdienst WOW läuft das Turnier, allerdings ist dafür ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
US Open 2025 heute live: Wo gibt's Liveticker zu den Spielen?
Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Unter diesem Link findet ihr eine Übersicht zu den jeweiligen Partien des Tages.
US Open 2025 live: Welche Deutschen sind qualifiziert?
Bei den Männern sind im 128-köpfigen Starterfeld drei Deutsche vertreten, bei den Frauen ebenfalls drei.
Im Männer-Einzel gehen somit Alexander Zverev, Daniel Altmeier und Jan-Lennard Struff an den Start. Bei den Frauen qualifizierten sich Eva Lys, Tatjana Maria und Laura Siegemund für das Turnier.
US Open 2025 heute live: Wie haben die Deutschen gespielt?
Alle deutschen Starterinnen und Starter bei den US Open sind ausgeschieden. Am weitesten schaffte es Jan-Lennard Struff, der im Achtelfinale an Novak Djokovic scheiterte. Für Alexander Zverev war schon in Runde 3 Schluss.
Männer:
- 30. August, 22 Uhr: Daniel Altmaier - Alex de Minaur (7:6, 3:6, 4:6, 0:2 - verletzungsbedingte Aufgabe)
- 31. August, 1 Uhr: Alexander Zverev - Félix Auger-Aliassime (6:4, 6:7, 4:6, 4:6)
- 1. September: Jan-Lennard Struff - Novak Djokovic (3:6, 3:6, 4:6)
Frauen:
- 28. August, 17:00 Uhr: Eva Lys - Linda Noskova (4:6, 0:3 - Walkover)
- 28. August, 18:40 Uhr: Laura Siegemund - Anastassija Sacharowa (6:4, 6:2)
- 30. August, 23:00 Uhr: Laura Siegemund - Ekaterina Alexandrova (0:6, 1:6)
US Open live: Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?
Das Preisgeld bei den US Open hat es in sich: Insgesamt werden im Einzel 90 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 77 Millionen Euro) ausgeschüttet, das höchste Preisgeld in der Geschichte des Tennis. Das Preisgeld ist bei Männern und Frauen gleich. So sieht die Verteilung aus (Angaben gerundet):
- Erreichen der 1. Runde: 110.000 US-Dollar (94.000 Euro)
- Erreichen der 2. Runde: 154.000 US-Dollar (132.000 Euro)
- Erreichen der 3. Runde: 237.000 US-Dollar (205.000 Euro)
- Erreichen des Achtelfinals: 400.000 US-Dollar (345.000 Euro)
- Erreichen des Viertelfinals: 660.000 US-Dollar (565.000 Euro)
- Erreichen des Halbfinals: 1,26 Millionen US-Dollar (1,08 Millionen Euro)
- Erreichen des Finals: 2,5 Millionen US-Dollar (2,15 Millionen Euro)
- Finalsieg: 5 Millionen US-Dollar (4,3 Millionen Euro)
US Open 2025 heute live: Wer sind die Favoriten bei Männern und Frauen?
Die Buchmacher sahen bei den Männern vor allem Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic in der Favoritenrolle.
Bei den Frauen haben laut Buchmachern Iga Swiatek, Aryna Sabalenka und Coco Gauff die besten Chancen auf den Turniersieg.