Tennis: Wimbledon-Aus für Struff - Alcaraz wird Favoritenrolle gerecht

Für Jan-Lennard Struff ist das Wimbledon-Turnier in der dritten Runde zu Ende. Gegen Topfavorit Carlos Alcaraz präsentiert sich der Deutsche kämpferisch, unterlag aber dennoch nach vier Sätzen.

Jan-Lennard Struff hat auf dem Centre Court in Wimbledon eine Sensation gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz trotz einer couragierten Vorstellung verpasst. Der 35 Jahre alte Warsteiner unterlag dem Topfavoriten mit 1:6, 6:3, 3:6, 4:6 und schied in der dritten Runde des Rasen-Klassikers aus. Struff war nach dem frühen Scheitern von Topstar Alexander Zverev und Daniel Altmaier der letzte Hoffnungsträger bei den deutschen Männern.

Gegen den spanischen Weltranglistenzweiten, der seinen 21. Sieg in Folge feierte, hielt Struff phasenweise stark dagegen, in den entscheidenden Momenten fehlte ihm aber die Kaltschnäuzigkeit. Im fünften Aufeinandertreffen mit Struff ging Alcaraz zum vierten Mal als Sieger vom Platz. Nach rund zweieinhalb Stunden Spielzeit nutzte der French-Open-Champion, der in Wimbledon zum dritten Mal in Folge gewinnen will, seinen ersten Matchball.