Nach Schreckmoment: Djokovic macht Duell mit Sinner perfekt

Vor den Augen von Königin Camilla hat Novak Djokovic trotz eines späten Schreckmoments das Halbfinale in Wimbledon erreicht und einen Showdown gegen Jannik Sinner perfekt gemacht. Der Serbe besiegte den Italiener Flavio Cobolli nach 0:1-Satzrückstand mit 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4 und zog als erst zweiter Mann in der Open Era (seit 1968) im Alter von 38 in die Runde der besten vier beim Rasen-Klassiker ein.

Djokovic rutschte dabei bei seinem zweiten Matchball im vierten Satz böse weg, kam nur langsam wieder hoch und dehnte sich. Er wirkte in der Folge nur leicht beeinträchtigt und nutzte schließlich seinen dritten Matchball zum Sieg. "Ich fühle mich frisch", scherzte Djokovic auf Nachfrage: "Das passiert, wenn man auf Rasen spielt."

In seinem 14. Wimbledon-Halbfinale (Bestwert) bekommt es der Grand-Slam-Rekordchampion wie bei den French Open in Paris vor wenigen Wochen mit Sinner zu tun - in Roland Garros war Djokovic gegen den Weltranglistenersten in drei Sätzen weitestgehend chancenlos. Auf Rasen darf er sich trotz durchwachsener Vorstellung gegen Cobolli aber größere Chancen ausrechnen. "Das wird ein tolles Match", sagte Djokovic: "Es bedeutet mir die Welt, dass ich so etwas mit 38 Jahren noch erreiche."

Djokovic hat im All England Club bisher siebenmal triumphiert und will zu seinem langjährigen Rivalen Roger Federer (8) aufschließen. Am Mittwoch sahen Königin Camilla sowie US-Schauspieler Hugh Grant, der im ersten Satz augenscheinlich auf seinem Platz in der Royal Box einschlief, einen ausgeglichenen ersten Satz, den Cobolli in einem spannenden Tiebreak für sich entschied.

Djokovic drehte in der Folge auf, quälte sich aber immer wieder durch lange Ballwechsel und haderte häufig mit seinem Spiel. Cobolli verlor in den entscheidenden Momenten aber die Nerven, spielte einen einfachen Volley im vierten Satz bei Breakball Djokovics ins Netz - und ging wenig später als Verlierer vom Platz.

Djokovic spielt in London um seinen 25. Major-Titel, er liegt gleichauf mit der Australierin Margaret Court (24). Vor ihm hatte nur der Australier Ken Rosewall 1974 mit 38 Jahren oder älter das Halbfinale erreicht. Djokovic stand bei den vergangenen sechs Ausgaben von Wimbledon jeweils im Endspiel, vier davon gewann er - in den vergangenen beiden Jahren musste er sich dem Spanier Carlos Alcaraz geschlagen geben.