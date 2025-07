Wimbledon: Laura Siegemund erstmals in Runde drei

Nach leichtem Regen am Morgen war die Partie auf Court 14 mit rund zweistündiger Verspätung gestartet. Siegemund präsentierte sich sofort hellwach und nahm der an Position 29 gesetzten Fernandez das erste Aufschlagspiel ab.

In der dritten Runde am Freitag trifft Siegemund, die im Doppel und im Mixed-Doppel drei Grand-Slam-Titel gewonnen hat, auf Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA). In der ersten Runde hatte sie die Amerikanerin Peyton Stearns in zwei Sätzen besiegt.

"Das ist so schön, dafür spiele ich Tennis und dafür spiele ich auch noch Einzel", sagte Siegemund bei "Prime Video" und fügte überglücklich hinzu: "Ich nehme das als Plus mit. Das ist ein Sahnehäubchen für mich, und ich bin froh, dass ich ein bisschen Sahne schmecken darf."

Laura Siegemund hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon für eine kleine Überraschung gesorgt und erstmals in ihrer Karriere die dritte Runde erreicht.

Das Wichtigste in Kürze

Nach 49 Minuten machte Siegemund den Satzgewinn perfekt. Auch im zweiten Durchgang blieb sie die bessere Spielerin und nutzte schließlich ihren zweiten Matchball zum Sieg.

Am späten Nachmittag kämpft Eva Lys ebenfalls um den Einzug in die dritte Runde. Die Hamburgerin ist gegen die an Position 30 gesetzte Tschechin Linda Noskova Außenseiterin.

Queen's-Siegerin Tatjana Maria und Nachwuchshoffnung Ella Seidel waren am Dienstag bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Besonders bitter: Seidel (20) war in ihrer Partie gegen die Spanierin Jéssica Bouzas Maneiro im zweiten Satz umgeknickt und hatte einen Bänderriss im rechten Knöchel erlitten.