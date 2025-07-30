Laura Dahlmeier: Gedenken zum Start der Wintersport-Saison: "Sie wird fehlen" - alle News im Ticker

Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier ist bei einem tragischen Bergunfall in Pakistan ums Leben gekommen. Die neuesten Entwicklungen in der Übersicht.

Update 25.11., 09:38 Uhr: Start der Wintersport-Saison ohne Dahlmeier: "Wird fehlen" Am Wochenende startet die neue Biathlon-Saison mit zwei Staffelrennen. Nicht mit dabei sein im Experten-Team des "ZDF" wird Laura Dahlmeier. "Es wird uns brutal fehlen, dass Laura nicht mehr am Streckenrand steht. Sie hat einem so viel als Mensch gegeben und nicht nur als Sportlerin", sagt Franziska Preuß. Die Wintersport-Saison live auf Joyn "Keiner hat gedacht, dass Laura nach ihrer Karriere was im Medienbereich macht. Ich war dann jedes Mal wieder überrascht, wie motiviert sie war. Und trotzdem immer sie selbst geblieben ist", meint Denise Herrmann-Wick. Am kommenden Dienstag startet auch das "ZDF" in den Biathlon-Winter - dann ohne Laura Dahlmeier.

Update 24.11., 12:00 Uhr: DSV gedenkt mit Preis an Laura Dahlmeier Der Deutsche Skiverband (DSV) wird zu Ehren seiner im Juli verstorbenen früheren Spitzen-Biathletin künftig den "Laura-Dahlmeier-Preis" vergeben. "Wir haben uns viele Überlegungen gemacht – etwa zu einem Gedenkort im Biathlon-Stadion oder im Haus des Ski", sagte DSV-Vorstand Stefan Schwarzbach dem SID: "Laura ist uns beim Thema Biathlon stets präsent. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass ein Preis, der hoffentlich viele Jahre Bestand haben wird, ihr am ehesten gerecht wird." Dahlmeier war am 28. Juli bei einem Kletterunfall im pakistanischen Kaurakorum-Gebirge am Laila Peak im Alter von nur 31 Jahren tragisch verunglückt. Bezüglich der Einführung des Preises sei der DSV stets in enger Abstimmung mit ihren Eltern gewesen. "Wir sind froh, dass ihre Eltern gesagt haben, dass sie diese Idee schön finden und es ihnen wichtig ist, Laura auf diese Art ein Andenken zu bewahren", führte Schwarzbach aus. Wofür genau es den Preis geben soll, ist derweil noch offen. "Die genauen Kriterien legen wir noch fest", so Schwarzbach: "Sie könnten sportlicher Natur sein oder auch eine Lebensleistung wie das Überwinden von Hindernissen umfassen – das diskutieren wir noch." Dahlmeier war in ihrer sportlichen Karriere zweimal Olympiasiegerin, siebenmal Weltmeisterin und einmal Gesamtweltcupsiegerin geworden. Bis zuletzt war sie als Expertin für das ZDF im Biathlon-Weltcup im Einsatz.

Update 29.10., 18.15 Uhr: Ex-Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser äußert sich zu Tod von Laura Dahlmeier Drei Monate nach dem Tod von Laura Dahlmeier hat sich die östereichische Biathletin Lisa Hauser in der "Kronen Zeitung" an ihre frühere Konkurrentin erinnert. "Sie hat eine tolle Karriere als Biathletin gefeiert und da ihr Leben gelebt und hat es jetzt in den Bergen wieder ausleben können. Und ich glaube, das war ihr großer Traum. Auch wenn es jetzt zu so einen tragischen Ende zum Schluss gekommen ist. Ich glaube, sie hat ihren Traum gelebt", sagte die 31-Jährige über Dahlmeiers Leidenschaft für die Berge. Hauser und Dahlmeier waren über viele Jahre Weggefährtinnen im Weltcup. "Ich habe die Laura ja schon sehr früh kennen gelernt in meiner Biathlon-Karriere, weil wir der gleiche Jahrgang sind und damals schon viel international zusammen unterwegs waren. Und auch hübsch zeitgleich zusammen zum Weltcup gekommen sind", sagte Hauser.

Update 25.10., 13:15 Uhr: Dahlmeier-Freund Huber spricht über Rettungsmission: "Jede Hilfe kam zu spät" Zu jenen Bergsteigern, die zunächst zu einer Rettungsmission für die verunglückte Laura Dahlmeier aufbrachen und später auch versuchten, ihren Leichnam vom Laila Peak zu bergen, gehörte auch Thomas Huber. Im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" sprach der ältere der "Huberbuam" über die letztlich erfolglosen Expeditionen. "Wir sind mit dem Hubschrauber zur Unfallstelle geflogen, über GPS-Daten konnten wir Lauras Kletterpartnerin lokalisieren, die sicher zum Lager 1 abgestiegen war", berichtete der 58-Jährige: "Nach weiteren Umrundungsflügen haben wir ziemlich schnell erkennen müssen, dass für Laura jede Hilfe zu spät kam." Die Bergung des Leichnams sei erschwert worden, da die Temperaturen nach dem Unfall angestiegen waren und sich die Verhältnisse am Berg daher drastisch verändert hätten. "Es war gerade sehr gefährlich", betonte Huber. Hinzu kam Dahlmeiers letzter Wille, dass sich niemand in Gefahr begeben solle, um sie vom Berg zu holen. Doch es folgte ein weiterer Versuch: "Auf Wunsch von Lauras Eltern sind wir nach unserer Expedition noch mal an den Laila Peak zurück und haben nach Lauras Leichnam gesucht." Dieser sei jedoch nicht mehr auffindbar gewesen, "und so wird Laura am Berg wohl für immer ihre letzte Ruhe finden". Der Oberbayer stellte auch klar: "Hätten wir sie gefunden, hätten wir sie auch geborgen." Der Moment der Trauer kam für ihn erst, als er Zeit für sich allein fand: "Wir sind zurück in unser Basislager, von dort bin ich allein ins ABC-Lager aufgestiegen und habe mich auf einen Stein gesetzt. Dann konnte ich endlich weinen und mich von einem guten Freund, wie Laura einer war, verabschieden. Ich habe die Stille gebraucht."

Huber beschreibt Dahlmeier als "unfassbar sympathischen Menschen mit sehr viel Herz", sie habe "mit ihrem Lächeln eine Nation mitgenommen". Beide hätten sich recht gut gekannt, seien "ein paar Mal zusammen unterwegs gewesen, auf dem Mont Blanc und beim Klettern in Berchtesgaden". Zudem hätten sie gleiche Sponsoren gehabt und sich in Athletik-Camps gesehen. Auch interessant: NFL: Marshawn Kneeland von den Cowbys verstorben - Todesursache unklar Er stellt jedoch klar, dass die gemeinsame Vergangenheit keine Rolle bei seiner Entscheidung gespielt habe, sie retten zu wollen: "Es ist ein ungeschriebenes Gesetz in unserer Kletter- und Bergsteigercommunity, dass man anderen hilft, wenn sie in Not geraten sind, egal, ob man sie kennt oder nicht." Neben seinem Team um Tad McCrea und Jonathan Griffin sei auch ein US-Team mit Alan Rouson und Jackson Marvell zu Hilfe geeilt. Leider vergebens.

Update 17.10., 10:05 Uhr: Schwere Verletzung - neue Details zu Dahlmeiers Unfalltod Am 28. Juli verunglückte Laura Dahlmeier beim Abstieg am Laila Peak tödlich. Ihre Kletter-Partnerin Marina Krauss hat der Familie der Olympiasiegerin im Detail geschildert, was sich im Norden Pakistans zugetragen hat. Auf Basis dessen hat nun der "Spiegel" neue Unfalldetails veröffentlicht. So brachen beide morgens in der Dunkelheit zum Gipfel auf, ehe die Temperaturen plötzlich signifikant angestiegen sein sollen. Eine gefährliche Situation, wird der Schnee doch dann weich und verliert seine Bindung zu den Felsen. Als Folge kann es zu einem Schneerutsch oder Steinschlag kommen. Dem Bericht zufolge erkannten beide das Risiko und starteten den Abstieg. An der zweiten Abseilstelle soll das Duo einen Sicherungspunkt gebaut, dafür Löcher in das Eis gebohrt und das Seil durchgefädelt haben. Während Krauss sich noch abseilen konnte, lösten sich über Dahlmeier wohl große Felsbrocken, als sie ebenfalls den Abstieg antreten wollte. Einer der Brocken traf die Sportlerin dabei am Kopf. Auch interessant: Noah Dettwiler: Motorrad-Pilot bei Horror-Crash lebensbedrohlich verletzt Krauss, die rund 15 Meter unterhalb von Dahlmeier stand, soll zunächst nach der Verunglückten gerufen, aber keine Antwort erhalten haben. In der Folge soll sie wieder aufgestiegen sein und dabei gesehen haben, dass der Helm der Ex-Biathletin zertrümmert worden war und sie sich eine schwere offene Kopfverletzung zugezogen hatte. Mehrmals versuchte Krauss dem Bericht zufolge, Dahlmeier weiter abzuseilen. Allerdings soll aufgrund von weiteren Steinschlägen auch für sie Lebensgefahr bestanden haben. In der Folge holte sie aus Dahlmeiers Rucksack noch einen kleinen Sender (einen sogenannten inReach), begab sich aus der Gefahrenzone und löste den Notruf aus. Bei einem "inReach" handelt es sich um einen satellitengestützten Messenger mit GPS, mit dem Bergsteiger in abgelegenen Regionen ohne Mobilfunknetz Nachrichten verschicken können. Die Notrufe gehen dabei in einer US-Leitzentrale ein. Die dortigen Mitarbeiter veranlassen dann Rettungsmaßnahmen und informieren Angehörige. Dem Bericht zufolge hatte Dahlmeier ihre Eltern und ihren Bruder als Notfallkontakte angegeben.

Update 16.10., 14:55 Uhr: Dahlmeier Leichnam nicht auffindbar Der Leichnam von Laura Dahlmeier wird offenbar doch am Berg bleiben. Der Wunsch der Eltern, den Leichnam ihrer verstorbenen Tochter nach Hause zu holen, bleibt unerfüllt. "Wir hätten Laura gern nach Hause gebracht. Aber es war nicht möglich, sie zu holen. Es war nach dem Unfall zu gefährlich. Als Thomas (Huber) noch mal an den Laila Peak ging, war sie nicht mehr auffindbar", schilderte Vater Andreas Dahlmeier im Gespräch mit dem "Spiegel". Damit steht die letzte Ruhestelle der verunglückten Alpinistin und Ex-Biathletin fest. "Somit bleibt Laura am Berg zurück. Es besteht keine Chance, sie noch zu bergen", stellte er zudem klar. Alpinist Thomas Huber hatte mit dem US-Alpinisten Tad McCrea einen Plan geschmiedet, um die Verstorbene doch noch zu bergen, ist aber nicht überrascht darüber, dass dies nicht mehr möglich war. "Ich wusste genau, wohin wir gehen mussten, um den optimalen Blick zu haben. Wir hatten ein Spektiv mit 30-facher Vergrößerung dabei, mit dem wir das Gelände absuchten, außerdem eine Drohne. Wenn wir Laura gefunden hätten, wären wir in die Wand gestiegen und hätten sie geborgen. Wie erwartet, war Laura aber nicht mehr an der Unfallstelle", schilderte Huber ebenfalls dem "Spiegel". Huber vermutet, dass der Leichnam die Gipfelwand hinuntergestürzt sei und nun in einer Gletscherspalte liege. Dahlmeier war am 28. Juli beim Abstieg vom Laila Peak im Norden Pakistans von einem Steinschlag erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Zunächst konnte vor Ort aufgrund der Wetterverhältnisse kein Versuch vorgenommen werden, zur Unglücksstelle zu gelangen. Die zweimalige Olympiasiegerin hatte bereits vor ihrem Unglück zu Protokoll gegeben, dass ihre Leiche im Falle eines Unglücks bei Gefahr für Retter am Berg zurückbleiben solle.

Update 08.10., 14:05 Uhr: ZDF entscheidet über Experten-Nachfolge Seit dem tragischen Unfalltod von Laura Dahlmeier sind mittlerweile etwas mehr als zwei Monate vergangen. Das ZDF, bei dem Dahlmeier seit 2019 als TV-Expertin tätig war, hat nun bekanntgegeben, wie es mit ihrer Position weitergeht. Der Sender entschied sich dazu, die Stelle von Dahlmeier nicht nachzubesetzen. Denise Herrmann-Wick, die sich die Auftritte mit Dahlmeier im vergangenen Jahr schon teilte, fungiert nun als alleinige Expertin. Los geht es mit der Biathlon-Saison am 29. Oktober mit dem Weltcup in Östersund. Ihren Höhepunkt erreicht die Saison dann bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026), bevor vom 19. bis zum 22. März die finalen Weltcup-Rennen in Oslo ausgetragen werden.

Update 03.10., 13:43 Uhr: Managerin Sophie Schröder mit emotionalem Post Rund zwei Monate nach dem tragischen Tod von Laura Dahlmeier hat sich ihre Managerin Sophie Schröder in einem emotionalen Post auf der Plattform LinkedIn geäußert. Dort spricht sie von einer "Ausnahmesituation für mich als ihre Managerin, als Vertraute und als Trauernde." Weiter: "Es galt zu funktionieren - um die Situation einzuordnen, zu handeln und der enormen Medienlawine sowie der öffentlichen Anteilnahme professionell gegenüberzutreten. Im Team mit Lauras Familie und engen Freunden. Immer davon geleitet, in Lauras Sinne zu agieren: die notwendigen Fakten zu kommunizieren, aber auch ihre Privatsphäre zu wahren." Der Dank gilt vor allem dem Team: "Diese Wochen waren extrem herausfordernd. Gleichzeitig haben sie mir gezeigt, welche enorme Kraft man aus einem vertrauensvollen Team, aus echter Empathie und aus dem Wissen, warum und für wen man sein Bestes gibt, ziehen kann." Auch eine Erinnerung an die verunglückte Dahlmeier kam in dem Statement vor: "Spätestens jetzt würde Laura sagen: ‚Mimimi, Schluss mit dem Gejammere’."

Update 25.09., 09:20 Uhr: Zum Gedenken an Laura Dahlmeier Laura Dahlmeier wird in ihrer Heimatstadt Garmisch-Partenkirchen postum eine besondere Ehre zuteil. Wie der Gemeinderat mitteilte, wird der Kurpark des Ortes nach der verstorbenen Ex-Biathletin benannt. Die Stadt erfüllt damit den Wunsch vieler Anwohner und Fans. Bisher war der Kurpark, in dem der Skiclub Partenkirchen (Dahlmeiers Heimatverein; Anm.d.Red.) seinen Sitz hat, ohne Namen. Bürgermeisterin Elisabeth Koch zur Entscheidung: "Dass wir den Park, in dem Laura oft gefeiert wurde und den sie mit ihrer Heimat eng verbunden hat, nun dauerhaft nach ihr benennen, ist ein klares Bekenntnis unserer Gemeinde. Der 'Laura-Dahlmeier-Park' wird ein Ort des Gedenkens, der Dankbarkeit und der Inspiration sein – für heutige und kommende Generationen." "Es gibt ein großes Bedürfnis von Einheimischen und Gästen, ihre Trauer auszudrücken", so Koch weiter. Eine feierliche Einweihung soll in den kommenden Wochen erfolgen.

