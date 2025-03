Eiskunstlauf-WM: Deutsches Duo liefert ab und gewinnt Medaille

Hase/Volodin, die WM-Dritten des Vorjahres, hatten am Vortag mit einem gelungenen Kurzprogramm den Grundstein für den Erfolg gelegt. Als Drittplatzierte in der letzten Gruppe des Abends ging das Duo in das Rennen um die Medaillen - und bestätigte dort seinen festen Platz in der Weltspitze.

Die beiden lieferten zu Vivaldis "Vier Jahreszeiten" eine anspruchsvolle, technisch saubere und nahezu fehlerfreie Leistung. Einzig bei der letzten Hebung leisteten sie sich einen kleinen Wackler. Die beste Kür der Abends (145,49) schob die Berliner dicht an Gold. Den Rückstand aus dem Kurzprogramm holten Hase/Volodin aber nicht ganz auf.

"Wir sind sehr, sehr glücklich und stolz. Sie haben auf den Punkt abgeliefert. Letztes Jahr Bronze, dieses Silber - das lässt sehr positiv in die Zukunft blicken", sagte Sportdirektorin Claudia Pfeifer von der Deutschen Eislauf-Union (DEU) dem SID.