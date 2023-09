Anzeige

Kein Sportler ist bekannter als die Sportart selbst, aber Dwayne "The Rock" Johnson ist nah dran. Der 51-Jährige feierte am Wochenende sein überraschendes Comeback in der WWE. Es war sein erster Auftritt seit 2019.

Die Fans grölten, als "The Rock" die Arena betrat - damit hatten sie nicht gerechnet. Nach dem Einlauf unter lauten Jubelstürmen der Zuschauer ging es dann für den Schauspieler auch direkt zur Sache.

In einem Segment mit Nachwuchs-Star Austin Theory und Ex-NFL-Punter Pat McAfee zeigte er sein Können am Mikrofon und ließ die Halle mit seinen bekannten Catchphrases toben.

Nach ein paar Wortgefechten war es soweit, "The Rock" wurde körperlich aktiv und verpasste Theory einen Spinebuster sowie einen "People's Elbow".

Später am Abend kam es noch zum Zusammentreffen mit John Cena, der zur Zeit wieder regelmäßiger bei der WWE auftritt.