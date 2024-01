WWE: Kündigt Dwayne "The Rock" Johnson einen Kampf gegen Roman Reigns an?

Anzeige

Bei WWE Raw in San Diego gab Dwayne "The Rock" Johnson sein Comeback im Ring. Doch nicht nur das, auch teaste er ein zukünftiges Match an.

Zum Start des neuen Jahres wartete die WWE mit einem Kracher auf: In San Diego gab Dwayne "The Rock" Johnson sein Comeback im Ring.

Dort kündigte der Superstar auch womöglich sein nächstes Match an. "Wenn 'The Rock' gleich in San Diego noch rausgeht", erzählte er, "sollte er dann in einer Kabine sitzen? Oder sollte er an einer Bar sitzen? Oder sollte er vielleicht doch am Kopf des Tisches sitzen?"