#WWECasting - Wir suchen neue KommentatorInnen für WWE
- Aktualisiert: 15.09.2025
- 11:48 Uhr
Du brennst für Wrestling, hast eine starke Stimme und richtig Bock, am Mikrofon zu stehen? Dann bist du bei uns genau richtig. Jeder, der motiviert ist und sich zutraut, Teil unseres WWE-Teams zu werden, hat jetzt die Chance!
Wir suchen neue KommentatorInnen für die WWE, die mit Leidenschaft, Emotion und Expertise die Action im Ring lebendig machen. Ob harte Matches oder die ganz großen Momente – deine Stimme transportiert die Energie direkt ins Wohnzimmer der Fans.
Wie das Ganze abläuft und was du für deine Bewerbung machen musst erfährst du hier.
Jetzt liegt es nur noch an dir: Mach den nächsten Schritt und werde Teil unserer WWE-Teams bei ProSieben MAXX!
Vorstellungsvideo
Stelle dich in einem kurzen Video vor und erzähle uns, welche beruflichen Erfahrungen du bisher gesammelt hast.
Benenne den Clip bitte so: Nachname_Vorname_Vorstellung
Testkommentar
Streame diesen Clip und erstelle einen Sound- oder Videoclip, in dem du dieses Match kommentierst. So, wie du es später auch vor Publikum tun würdest: Hier geht's zum Matchclip
Ob Spannung, Emotion oder Fachwissen – zeig uns, was in dir steckt!
Benenne den Clip bitte so: Nachname_Vorname_Testkommentar
Upload Deiner Bewerbung
Lade dein Vorstellungsvideo und dein Testkommentar hier hoch: Upload deines Vorstellungsvideos und kommentierten Matches
Wichtig: Bitte schicke uns deine Bewerbung ausschließlich über den Upload-Link und nicht per Anhang.
Einsendeschluss ist der 30.09.
Bei Fragen oder für weitere Informationen erreichst du uns unter: Casting_WWE@Seven.one
Wir freuen uns auf dich!