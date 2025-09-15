WWECasting - Wir suchen neue KommentatorInnen für WWE

Du brennst für Wrestling, hast eine starke Stimme und richtig Bock, am Mikrofon zu stehen? Dann bist du bei uns genau richtig. Jeder, der motiviert ist und sich zutraut, Teil unseres WWE-Teams zu werden, hat jetzt die Chance!

Wir suchen neue KommentatorInnen für die WWE, die mit Leidenschaft, Emotion und Expertise die Action im Ring lebendig machen. Ob harte Matches oder die ganz großen Momente – deine Stimme transportiert die Energie direkt ins Wohnzimmer der Fans.

Wie das Ganze abläuft und was du für deine Bewerbung machen musst erfährst du hier.

Jetzt liegt es nur noch an dir: Mach den nächsten Schritt und werde Teil unserer WWE-Teams bei ProSieben MAXX!