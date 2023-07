Die Sommerpause ist nun offiziell vorbei, der Ball rollt wieder. Am Freitagabend bekommt es der Hamburger SV zum Auftakt der 2. Bundesliga mit dem Absteiger FC Schalke 04 zu tun.

Dieses Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine könnte durchaus eines sein, dass sich im weiteren Saisonverlauf zu einem Fernduell entwickelt. Denn sowohl der HSV als auch Schalke sind definitiv Aufstiegskandidaten.

Während die Hamburger, einst Bundesliga-Dino, schon in ihre sechste Zweitliga-Saison in Folge gehen, waren die Schalker zuletzt eine Fahrstuhl-Mannschaft, die zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga pendelte. Als Aufsteiger ging es für die Gelsenkirchener in der Vorsaison dann direkt wieder runter, nun muss Coach Thomas Reis in der 2. Bundesliga einen sportlichen Neustart mit den Königsblauen unternehmen.

Wo, wann und wie? So könnt ihr das Spiel der 2. Bundesliga live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Zum Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 seid ihr mit ran live dabei. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im Free-TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Hamburger SV gegen FC Schalke 04: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 findet am Freitag, den 29. Juli statt. Anpfiff in Hamburg ist um 20:30 Uhr.

HSV vs. Schalke: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 wird live im Free-TV übertragen. SAT.1 überträgt ab 19:25 Uhr.

Wird das Spiel der Hamburger und die Schalker im Livestream zu sehen sein?

Ja, auf ran.de ist das Zweitliga-Spiel bereits ab 19:25 Uhr im kostenlosen Livestream zu sehen. Zudem ist das Spiel auch auf JOYN zu sehen.

Kann ich das Spiel Hamburger SV gegen den FC Schalke 04 im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Leipzig der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.