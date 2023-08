Notre Dame Fighting Irish (zu niedrig)

Mit Platz 13 ist Notre Dame definitiv eher zu niedrig gerankt worden. Denn wie immer sind die Fighting Irish sowohl in der Defensive Line als auch in der Offensive Line stark aufgestellt. Dieses Jahr haben sie mit Sam Hartman allerdings auch seit langem mal wieder einen richtig starken Quarterback, womit ein Sprung in die Top Ten definitiv möglich sein sollte. © ZUMA Wire