Anzeige

Kuriosum bei den Michigan Wolverines: Weil Head Coach Jim Harbaugh in den ersten drei Spielen der neuen College-Saison gesperrt ist, hat er kurzerhand seinen 84 Jahre alten Vater zum Assistenten berufen.

Von Chris Lugert

Head Coach Jim Harbaugh hat beim College-Football-Team der Michigan Wolverines für ein Kuriosum gesorgt. Der 59-Jährige, der seit 2015 die Verantwortung für das Team der University of Michigan trägt, hat seinen Vater Jack Harbaugh (84) zum Assistenten für die ersten drei Saisonspiele der neuen Saison berufen.

Der Grund hinter der ungewöhnlichen Entscheidung: Jim Harbaugh wird diese drei Spiele gesperrt verpassen. Dem früheren Head Coach der San Francisco 49ers in der NFL wurden während der Corona-Pandemie Verstöße gegen die Regeln zur Neueinstellung von Mitarbeitern vorgeworfen. Nach einer Untersuchung des Dachverbandes NCAA wurde die Sperre ausgesprochen.

Am Freitag teilte Michigan mit, wie Harbaughs Aufgaben während dieser drei Spiele verteilt werden sollen. Während die Position des Head Coaches von Spiel zu Spiel wechselt, wird Harbaugh Sr. in allen Partien als Assistent fungieren. Nach der Bekanntgabe überschlugen sich die Fans in den sozialen Netzwerken.

Jack Harbaugh ist im College Football alles andere als ein Unbekannter. Neben langen Jahren als Assistant Head Coach bei unterschiedlichen Colleges war er von 1982 bis 1986 erstmals als Head Coach tätig, damals bei Western Michigan. Ab 1989 arbeitete er in gleicher Rolle für Western Kentucky und führte das Team 2002 zur College-Meisterschaft. Danach trat er zurück.