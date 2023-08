Wenige Tage vor dem ersten Saisonspiel gegen Southern Utah sorgt die Arizona State University (ASU) für einen Paukenschlag im College Football. Am Sonntag gab die ASU bekannt, dass man sich selbst ein Playoff-Verbot auferlegt hat und für ein Jahr eben an keinem Bowl-Spiel teilnehmen werde.

Zahlreiche Vorwürfe gegen die Arizona State

Den Sun Devils, dem Footballteam der Arizona State University, wird konkret vorgeworfen, unter anderem gegen Bestimmungen rund um die Einschränkungen während der Covid-Pandemie verstoßen zu haben. In einem am 31. Mai 2021 an die NCAA gesendeten Dossier sollen zudem weitere, vermeintliche Verstöße der Sun Devils aufgeführt sein.

Mindestens 30 Spieler sollen damals den Campus der ASU besucht haben, was aber aufgrund der Covid-Einschränkungen zu diesem Zeitpunkt verboten war. Dies berichten unter anderem "ESPN" und "CBS Sports". Schon damals, als die angeblichen Verstöße publik wurden, verließen mehrere Assistenten von Edwards das Team bzw. wurden entlassen. Später verließ Edwards selbst die Sun Devils.